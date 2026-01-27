Cách phòng tránh virus Nipah khi đi du lịch nước ngoài

Các cơ quan y tế hướng dẫn du khách vệ sinh cá nhân và tránh tiếp xúc động vật nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus Nipah.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), Mạng lưới và Trung tâm Y tế Du lịch Quốc gia (Anh), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế Việt Nam đưa ra những khuyến cáo cho du khách đi đến và trở về từ những điểm phát hiện virus Nipah (NiV).

Trước khi đi du lịch

Du khách cần kiểm tra và tuân thủ các khuyến nghị từ cơ quan y tế nước sở tại về an toàn, an ninh và hạn chế đi lại tại điểm đến. Mỗi quốc gia sẽ có những quy định khác nhau, bao gồm hạn chế về xuất nhập cảnh, y tế. Tham khảo các thông tin để tìm hiểu về các đợt bùng phát dịch (nếu có), khuyến cáo phòng ngừa, tiêm chủng tại điểm đến, danh sách các sân bay áp dụng kiểm dịch.

Khu vực xuất nhập cảnh tại sân bay ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Trong thời gian ở nước ngoài

Theo CDC Mỹ, nguy cơ nhiễm NiV đối với du khách đến các quốc gia được phát hiện có virus hiện rất thấp nếu mọi người tuân thủ các biện pháp sau:

- Chú ý kỹ đến vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, chủ động đeo khẩu trang.

- Tránh đến các khu vực dơi cư trú hoặc đậu.

- Không tiêu thụ nhựa chà là sống (NiV có thể tồn tại trong nhựa chà là nhiều ngày). Nước nhựa chà là sống hoặc lên men một phần cần đun sôi trước khi dùng. Nếu được, không sử dụng hoặc hạn chế tối đa.

- Rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn, không ăn trái cây nhặt dưới đất hoặc có dấu hiệu đã bị động vật ăn dở.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc với dơi (đặc biệt ở nơi dơi trú ngụ) và lợn.

- Tránh chạm vào bất cứ vật gì có thể bị dơi làm ô nhiễm.

- Khi không có đồ bảo hộ y tế tránh tiếp xúc gần với người mắc NiV, đặc biệt với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm. Rửa tay thường xuyên sau khi tiếp xúc người bệnh.

- Đeo găng tay và đồ bảo hộ khi xử lý động vật ốm hoặc tiếp xúc bất kỳ bộ phận nào của động vật.

- Người dân và du khách từ nước ngoài về thăm gia đình, bạn bè có thể có nguy cơ cao hơn, tùy thuộc vào lịch sử hoạt động trước đó.

- Nếu xuất hiện triệu chứng khi đang ở nước ngoài, hãy tìm tư vấn y tế.

Thời gian ủ bệnh có thể dao động từ 4 đến 21 ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp ở các đợt bùng phát trước đây, thời gian phát bệnh có thể dài hơn. Hiện chưa có vắc xin được cấp phép để phòng ngừa virus Nipah.

Bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Trong một số trường hợp, người bệnh xuất hiện triệu chứng như ho, khó thở hoặc viêm phổi, song thời điểm và mức độ biểu hiện khác nhau.

Biến chứng nghiêm trọng và đặc trưng nhất của nhiễm virus Nipah là viêm não. Các triệu chứng thần kinh như rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê thường xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần kể từ khi bệnh khởi phát. Một số bệnh nhân còn có thể bị viêm màng não.

Khi trở về

Nếu du khách và người thân trở về sau chuyến du lịch, xuất hiện các triệu chứng, cần đi khám ngay lập tức. Điều quan trọng nhất cần thông báo cho nhân viên y tế về lịch sử đi lại gần đây.

Hiện một số quốc gia châu Á đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi các ca nhiễm virus Nipah được phát hiện tại Ấn Độ. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ (NCDC) xác nhận đợt bùng phát này, nhưng cho biết tình hình "không nghiêm trọng" và hiện chỉ giới hạn ở bang Tây Bengal, bác bỏ thông tin về sự lây lan diện rộng. Thái Lan, Nepal, Trung Quốc (Đài Loan) đều đang siết chặt công tác giám sát y tế và sàng lọc hành khách tại sân bay.

Tâm Anh tổng hợp