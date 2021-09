Cách phòng tránh tái phát đau cột sống

Chồng em (chiều cao 1,68 m, cân nặng 76 kg) xẹp đĩa đệm L4-L5 cách đây gần 3 năm, châm cứu khỏi bệnh nhưng hiện cột sống cong nhẹ thì điều trị thế nào? (Thảo Nguyên)

Trả lời:

Độ tuổi trẻ bị xẹp đĩa đệm thường xảy ra sau chấn thương, vận động sai tư thế. Sau khi có kết quả chẩn đoán và điều trị, chồng bạn cho rằng đã khỏi. Song nếu bị xẹp đĩa đệm thì phải có lực tác động mạnh, thay đổi tư thế đột ngột, một lực nén do chấn thương gây ra tình trạng đau lưng cấp. Châm cứu cũng là một phương pháp chữa bệnh cơ xương khớp, nhưng xẹp đĩa đệm L4-L5 là giai đoạn cấp thì châm cứu chỉ hỗ trợ phần nào để giảm đau. Quá trình điều trị xẹp đĩa đệm L4-L5 cần rất bài bản.

Tôi giả sử chồng bạn đã được chẩn đoán và chữa khỏi (dù có thể là phương pháp khác) cách đây gần 3 năm. Nhân đây tôi cũng muốn nói chung về tình trạng chữa bệnh cơ xương khớp. Nghề y có trách nhiệm chữa khỏi cho bệnh nhân nhưng duy trì để bệnh cơ xương khớp mạn tính có gây đau trở lại hay không là chủ yếu ở người bệnh. Bệnh đã chữa khỏi nhưng sau đó có thể chủ quan, làm việc bình thường, không để ý, quan tâm chăm sóc nữa.

Tình trạng đau trở lại do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do chưa chữa khỏi dứt điểm, cũng có thể do cơ thể tự bù trừ: khi kiêng làm nặng thì hết đau nhưng dễ bị tái lại. Đau trở lại cũng có thể không phải do nguyên nhân từ đợt trước vì sau 3 năm cơ thể thay đổi rất nhiều. Nếu vẫn đau ở vị trí cũ, chồng bạn nên thăm khám lại.

Chồng bạn có triệu chứng cột sống cong nhẹ sang một bên. Theo tôi nghĩ có 2 nguyên nhân chính là do đau (tư thế chống lại cơn đau) hoặc xẹp đĩa đệm (đường cong sinh lý của cột sống mất cân bằng). Chồng bạn nên kiểm tra để xem cột sống có bị xẹp hay không, tình trạng thế nào, giai đoạn nào hoặc đau do nguyên nhân khác. Đau lưng có thể do bệnh lý tại lưng, bệnh lý cơ hoặc bệnh lý khác (viêm đại tràng, sỏi thận, sỏi tiết niệu...).

Trong thời gian giãn cách, chồng bạn chưa đi khám được nên cần chỉnh tư thế từ sinh hoạt đến nằm, ngồi... Ngồi phải thẳng lưng, thả lỏng, đùi vuông góc với thân, mắt nhìn thẳng, ghế bàn phải có chiều cao phù hợp. Không nên mang vác nặng, nhất là bê vật nặng quá sức, sai tư thế (tư thế bên đúng là bê thẳng), không thay đổi tư thế đột ngột lúc ngồi xuống đứng lên.... Nằm giường đệm cứng, kê gối nhỏ vừa phải ở 2 khoeo chân, thực hiện một số động tác thư giãn đỡ đau tại nhà cũng rất có lợi.

BS.CKI Nguyễn Đức Học

Phòng khám Dinh dưỡng và Y học Vận động Nutrihome