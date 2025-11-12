Cách phối quần jeans mùa lạnh trông sang

Theo WWW, quần jeans - món đồ cơ bản, có trong mọi tủ đồ - là một trong những thiết kế phù hợp vào những ngày se lạnh. Một trong những cách phối đơn giản và thanh lịch là kết hợp blazer và áo len mỏng bên trong. Tùy sở thích, bạn có thể sử dụng giày búp bê hoặc giày cao gót. Để bộ cánh thêm sinh động, hãy sử dụng khăn vuông quàng cổ.