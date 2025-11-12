Cách phối quần jeans mùa lạnh trông sang

Theo WWW, quần jeans - món đồ cơ bản, có trong mọi tủ đồ - là một trong những thiết kế phù hợp vào những ngày se lạnh. Một trong những cách phối đơn giản và thanh lịch là kết hợp blazer và áo len mỏng bên trong. Tùy sở thích, bạn có thể sử dụng giày búp bê hoặc giày cao gót. Để bộ cánh thêm sinh động, hãy sử dụng khăn vuông quàng cổ.
Theo WWW, quần jeans - món đồ cơ bản, có trong mọi tủ đồ - là một trong những thiết kế phù hợp vào những ngày se lạnh. Một trong những cách phối đơn giản và thanh lịch là kết hợp blazer và áo len mỏng bên trong. Tùy sở thích, bạn có thể sử dụng giày búp bê hoặc giày cao gót. Để bộ cánh thêm sinh động, hãy sử dụng khăn vuông quàng cổ.
Công thức áo len, quần jeans và bốt cổ thấp cũng được nhiều fashionista áp dụng. Trong trường hợp này, bạn nên chọn áo có kiểu dáng phá cách hoặc có điểm nhấn bắt mắt, như tay bồng, bất đối xứng, giúp tổng thể thêm ấn tượng. Các món trang sức như vòng cổ, khuyên tai cũng tạo nên vẻ ngoài thời trang hơn.
Công thức áo len, quần jeans và bốt cổ thấp cũng được nhiều fashionista áp dụng. Trong trường hợp này, bạn nên chọn áo có kiểu dáng phá cách hoặc có điểm nhấn bắt mắt, như tay bồng, bất đối xứng, giúp tổng thể thêm ấn tượng. Các món trang sức như vòng cổ, khuyên tai cũng tạo nên vẻ ngoài thời trang hơn.
Khi đi làm, hãy thử phối sơ mi kẻ, áo len cộc tay và quần jeans ống rộng. Trang phục trông sang mà vẫn giữ được sự thoải mái, giúp bạn có thể ngồi làm việc lâu trong văn phòng.
Khi đi làm, hãy thử phối sơ mi kẻ, áo len cộc tay và quần jeans ống rộng. Trang phục trông sang mà vẫn giữ được sự thoải mái, giúp bạn có thể ngồi làm việc lâu trong văn phòng.
Ngoài blazer, áo khoác da cũng là thiết kế giúp người mặc tạo sức hút. Bạn có thể học cách mặc của siêu mẫu Lưu Văn, gồm áo phông, áo dệt kim cổ tròn, áo khoác nâu, quần ống suông. Để trông thanh lịch, hãy chọn giày loafer thay vì bốt biker. So với màu đen, sắc nâu trông lạ mắt và trẻ hơn.
Ngoài blazer, áo khoác da cũng là thiết kế giúp người mặc tạo sức hút. Bạn có thể học cách mặc của siêu mẫu Lưu Văn, gồm áo phông, áo dệt kim cổ tròn, áo khoác nâu, quần ống suông. Để trông thanh lịch, hãy chọn giày loafer thay vì bốt biker. So với màu đen, sắc nâu trông lạ mắt và trẻ hơn.
Quần jeans trắng, trench coat tối giản, áo thun và sneakers là công thức phối dành cho người chuộng phong cách năng động.
Quần jeans trắng, trench coat tối giản, áo thun và sneakers là công thức phối dành cho người chuộng phong cách năng động.
Những cô gái thích vẻ ngầu, phóng khoáng có thể diện cả bộ denim, kết hợp bốt và áo cổ lọ.
Những cô gái thích vẻ ngầu, phóng khoáng có thể diện cả bộ denim, kết hợp bốt và áo cổ lọ.
Những ngày rét, hãy thử cách phối layer, gồm áo giữ nhiệt cao cổ, cardigan, áo măng tô dạ và quần ống đứng.
Những ngày rét, hãy thử cách phối layer, gồm áo giữ nhiệt cao cổ, cardigan, áo măng tô dạ và quần ống đứng.
Tương tự, áo polo dài tay - mốt nở rộ hai năm nay - cũng có thể phối nhiều lớp với quần ống đứng và áo khoác Harrington chất kaki, phù hợp những ngày nhiều gió.
Tương tự, áo polo dài tay - mốt nở rộ hai năm nay - cũng có thể phối nhiều lớp với quần ống đứng và áo khoác Harrington chất kaki, phù hợp những ngày nhiều gió.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest