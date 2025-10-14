Cách phối đồ thu thanh lịch của Vương phi Kate Middleton

Vương phi Kate chọn nhiều trang phục tông xanh olive và nâu trong các sự kiện, đây đều là những tông màu hot của Thu Đông 2025. Hôm 18/9, cô và bà Melania Trump đến thăm các bé ở phía nam lâu đài Windsor. Cô diện áo khoác xanh lục và áo len của thương hiệu Anh ME+EM, chân váy midi màu nâu Ralph Lauren và bốt cao cổ. Ảnh: AFP