Cách phối đồ thu thanh lịch của Vương phi Kate Middleton

Hôm 9/10, vương phi 43 tuổi đến Oxford để gặp gỡ và trò chuyện với các phụ huynh, trẻ em và tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện. Cô chọn suit xanh olive và áo dệt kim đồng màu, phối giày cao gót màu nâu. Cô tạo điểm nhấn cho bộ đồ trơn màu bằng dây chuyền hình đồng xu. Ảnh: Celebmafia
Vương phi Kate chọn nhiều trang phục tông xanh olive và nâu trong các sự kiện, đây đều là những tông màu hot của Thu Đông 2025. Hôm 18/9, cô và bà Melania Trump đến thăm các bé ở phía nam lâu đài Windsor. Cô diện áo khoác xanh lục và áo len của thương hiệu Anh ME+EM, chân váy midi màu nâu Ralph Lauren và bốt cao cổ. Ảnh: AFP
Hôm 23/9, cô ghi điểm khi phối sơ mi hồng phấn và bộ quần áo len mỏng màu xám tới thăm trường mầm non và tiểu học Farnborough Road ở Birkdale, Southport. Video: Royal Family Channel
Vương phi xứ Wales trung thành với công thức phối đồ đơn giản, gọn gàng, tôn dáng. Cô chọn các món cơ bản gồm blazer, áo măng tô, sơ mi, váy áo dệt kim hoặc đầm chữ A dài tay phù hợp với tiết trời thu. Ảnh: Pinterest
Áo và chân váy dệt kim đồng bộ, đơn sắc là một trong những món được cô sử dụng thường xuyên vì nhanh chóng, tiện lợi. Ảnh: Celebmafia
Để tạo vẻ thanh thoát khi mặc váy dài, cô thường chọn giày mũi nhọn màu nude và túi xách nhỏ. Ảnh: Celebmafia
Vương phi tôn chiều cao nhờ kết hợp quần nhung ống suông cạp cao và áo len mỏng dáng ngắn. Cô không bao giờ mặc đồ rộng hay oversized như Công nương Diana, thay vào đó là những thiết kế vừa vặn cơ thể, giúp tổng thể gọn gàng. Ảnh: Pinterest
Theo Instyle, có hai loại quần vương phi thường xuyên sử dụng là ống côn và ống suông. Cô phối chúng cùng sơ mi lụa thắt nơ, áo măng tô hoặc blazer. Những kiểu quần này vừa giúp "kéo dài" chân, vừa tạo vẻ thanh lịch. Ảnh: Pinterest
Trong các sự kiện quan trọng, đầm midi dài tay dáng chữ A bằng nhung, cotton dày, tweed là lựa chọn hàng đầu của cô. Ảnh: Celebmafia
Hôm 20/9, đến dự một sự kiện, Vương phi Kate sánh bước bên Thái tử William trong trang phục đen gồm váy len mỏng thắt nơ kiểu thập niên 1970 của Catherine Walker, xách túi Chanel, giày cao gót Gianvito Rossi Gianvito. Cô phối vòng cổ ngọc trai, hoa tai kim cương. Ảnh: Pinterest
Ở một sự kiện khác, cô chọn đầm vàng tươi ăn ý mũ kiểu cách. Vương phi Kate Middleton mang giày gót nhọn da lộn quanh năm, dù đây là thiết kế đặc trưng của mùa Thu Đông. Cô sắm nhiều đôi giống nhau chỉ khác màu để tiện phối, như nude, champagne, xanh dương đậm. Ảnh: HC
Sao Mai