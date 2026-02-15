Cách phối đồ đi chơi Tết đơn giản và sang

Tết còn là dịp để bạn thoải mái mặc những thiết kế mà thường ngày không dám mặc, như váy sequin. Một bộ đầm sequin dài giúp bạn nổi bật trên phố mà không cần phối thêm món nào. Nếu ngại, hãy phối chân váy ngắn chất liệu này cùng áo lụa thắt nơ.