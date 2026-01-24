Cách phối áo len trông sang

Theo WWW, áo len trễ vai sơ vin với quần cạp cao ống suông, kết hợp giày mũi nhọn giúp người mặc tôn dáng.
Trong các kiểu dáng, áo len có cổ viền lông là mẫu tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng. Bạn nên phối chúng cùng quần ống đứng thay vì ống rộng.
Áo len và chân váy mini tông xuyệt tông cũng là một cách mặc thẩm mỹ. Bạn có thể chọn giày cao gót hoặc bốt đều phù hợp.
Áo len họa tiết Bắc Âu và quần jeans, giày loafer hoặc bốt cổ thấp, túi tote da lộn là công thức dành cho người ưa chuộng phong cách vintage.
Bạn còn có thể mặc hai áo len mỏng cùng lúc, gồm cardigan và áo cổ tròn bó sát bên trong, phối chân váy dáng cột.
Tương tự, áo len cổ lọ và cardigan có thể đi cùng quần jeans ống đứng và giày búp bê.
Sơ mi, áo len, quần jeans và măng tô là kiểu mặc yêu thích của nhiều fashionista vì không bao giờ lỗi mốt.
Những bạn tự tin vào vòng eo và đôi chân có thể chọn kiểu áo len dáng dài, thắt lưng bên ngoài, phối chân váy ngắn và áo khoác dạ.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest