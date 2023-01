Cách phân bổ tài chính dịp Tết

Người dùng có thể tham gia đường đua lễ hội MyRace1 trên MyVIB 2.0 để có cơ hội nhận hàng loạt quà giá trị. Các phần quà gồm: eVoucher Got It 50.000 đồng cho 2.000 người hoàn thành cột mốc một sớm nhất; eVoucher Got It 100.000 đồng cho 800 người hoàn thành cột mốc hai sớm nhất; eVoucher Got It 200.000 đồng dành cho 400 người hoàn thành cột mốc ba sớm nhất; eVoucher Got It 500.000 đồng dành cho 200 người hoàn thành cột mốc bốn sớm nhất. Riêng cột mốc 5, người hoàn thành đầu tiên sẽ nhận iPhone 13 Pro Max.