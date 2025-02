Cách phân biệt các loại pin tiểu trên thị trường

Pin tiểu trên thị trường khác biệt ở thành phần cấu tạo, có hai loại AA và AAA thông dụng, thường sử dụng trong các thiết bị gia dụng, điện tử và y tế.

Pin tiểu là một trong những loại pin phổ biến nhất, xuất hiện trong nhiều thiết bị điện tử từ gia dụng đến công nghệ. Với kích thước nhỏ gọn, loại pin này có lợi thế dễ sử dụng, tiện mang theo để cung cấp năng lượng cho các thiết bị.

Dòng pin tiểu Alkaline Panasonic. Ảnh: Shutterstock

Trên thị trường có hai loại pin tiểu thông dụng là AA và AAA, gồm các loại như pin kiềm, pin than, pin lithium... Mỗi loại đều có ưu, nhược điểm riêng tùy vào mục đích sử dụng. Pin AA (2A) có đường kính khoảng 13,5 - 14,5 mm và chiều dài 49,2 - 50,5 mm, nặng khoảng 23g. Loại pin này thường có hiệu điện thế 1,5V, phù hợp với các thiết bị điện năng thấp.

Pin AA thường được sử dụng trong các thiết bị như đồng hồ treo tường, đồ chơi trẻ em, khóa vân tay, hoặc thiết bị y tế như máy đo huyết áp, cân điện tử, nhiệt kế điện tử hay thiết bị vệ sinh như máy cạo râu, máy rửa mặt...

Pin AAA (pin 3A hoặc pin đũa) có kích thước nhỏ hơn pin AA, đường kính 10,5 mm và chiều dài 44,5 mm. Loại pin này được sử dụng phổ biến trong các thiết bị cần dòng điện thấp như điều khiển tivi, remote máy lạnh, chuột không dây...

Cách xử lý pin tiểu đã qua sử dụng. Ảnh: Shutterstock

Do chứa kim loại nặng và hóa chất, pin tiểu đã qua sử dụng cần được xử lý đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường, bằng cách thu gom pin cũ vào lọ thủy tinh hoặc hộp nhựa có nắp kín, đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, sau đó mang đến các điểm thu gom rác thải điện tử, hoặc các chương trình thu hồi pin của các tổ chức môi trường. Với loại pin này, người dùng không được vào rác thải sinh hoạt hoặc đốt cháy, vì có thể phát tán chất độc.

Các loại pin AA hoặc AAA được phép mang theo hành lý xách tay khi lên máy bay, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, pin nên được tháo ra khỏi thiết bị hoặc bảo vệ đầu cực bằng băng keo để hạn chế tình trạng chập mạch. Trên thị trường, Panasonic là một trong những hãng sản xuất pin tiểu uy tín, hiện phân phối với 4 dòng sản phẩm.

Pin sạc eneloop Panasonic. Ảnh: Shutterstock

Pin AA và AAA Panasonic Alkaline được hãng công bố có tuổi thọ gấp 12 lần so với loại pin kẽm carbon, tích hợp công nghệ chống rò rỉ và khả năng bảo quản đến 10 năm. Pin Evolta Panasonic là dòng pin kiềm cao cấp nhất của hãng, cung cấp dòng điện ổn định cho các thiết bị công suất cao như máy ảnh, máy chơi game. Công thức năng lượng tiên tiến giúp loại pin này bền bỉ hơn so với pin kiềm thông thường, đi kèm công nghệ chống rò rỉ an toàn.

Dòng pin sạc eneloop Panasonic là giải pháp thân thiện môi trường, có thể sạc lại đến 2.100 lần, duy trì 70% dung lượng sau 10 năm, hoạt động được trong điều kiện khắc nghiệt (-20°C đến 50°C). Pin sạc eneloop pro AA Panasonic là dòng pin dung lượng cao, phù hợp cho thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng như đèn flash máy ảnh. Theo hãng, hiệu suất loại pin này cao hơn 28% so với eneloop tiêu chuẩn.

(Nguồn: Panasonic)