Lần đầu ra mắt tại khu Đông TP HCM, Elysian áp dụng toàn diện kiến trúc Biophilic - triết lý thiết kế hướng tới việc kết nối con người với thiên nhiên thông qua không gian sống. Biophilic tích hợp yếu tố tự nhiên như cây xanh, mặt nước, ánh sáng tự nhiên và vật liệu sinh học, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thiết kế Biophilic được ứng dụng từ tổng thể quy hoạch, nền móng kết cấu, bố cục của các tòa tháp cũng như từng căn hộ. Theo chủ đầu tư, quy hoạch này giúp luân chuyển luồng khí tự nhiên vào từng không gian sống, tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Các căn hộ tại Elysian được thiết kế vuông vức, chất liệu cao cấp, gam màu trung tính. Dự án cung cấp nhiều lựa chọn căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ và sky villa - biệt thự trên không. Các căn hộ sở hữu hệ cửa sổ cao kịch trần, đa dạng cấu trúc logia và ban công, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Ngoài Biophilic, chủ đầu tư còn ứng dụng thiết kế cảm quan (Sensory Design), thể hiện qua hai bộ sưu tập căn hộ Lanai và Potted Plant. Căn hộ Lanai sở hữu ban công rộng 1,8m, tích hợp hệ lam trượt và sàn gỗ. Trong khi, Potted Plant được thiết kế dành riêng cho những gia chủ yêu cây xanh nhờ việc bố trí các vườn treo trên không, tạo mặt tiền xanh cho tòa tháp.

Toàn cảnh dự án và thiết kế nội thất trong căn hộ.

Đại diện AG Ingo Design Studio - đơn vị thiết kế kiến trúc cho biết, việc bố trí mảng xanh theo chiều ngang và phương dọc không chỉ tạo điểm nhấn mà còn điều hòa vi khí hậu và nâng cao chất lượng không khí. Nhờ đó, Elysian vừa đáp ứng công năng vừa có giá trị thẩm mỹ. Sáng tạo trong thiết kế cùng quy chuẩn kỹ thuật cao giúp Elysian đáp ứng các tiêu chí xét duyệt của những chứng nhận công trình xanh trong và ngoài nước, trở thành một trong những dự án bất động sản xanh nổi bật tại khu Đông TP HCM.

Dự án Elysian đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh.

Elysian nổi bật với hệ sinh thái đa tầng gồm hơn 6.800 m2 thảm thực vật, hàng nghìn cây xanh đến từ hơn 44 loài cây và hoa tạo nên một hệ sinh thái đa tầng. Ứng dụng công nghệ trồng rừng đô thị Miyawaki từ Nhật Bản, các mảng xanh được phát triển nhanh, tạo "lá phổi đô thị" ngay khi cư dân nhận nhà.

Bên cạnh vườn cảnh truyền thống, dự án còn có Pocket Garden, Sky Garden - các khu vườn treo liên kết các khối nhà theo chiều đứng. Bên cạnh đó là không gian mặt nước rộng 1.190 m2 cùng cụm 6 hồ bơi chức năng: hồ Olympic 50 m, hồ trẻ em, hồ thư giãn, hồ thủy sinh, hồ Jacuzzi... Chuỗi mặt nước đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, làm dịu mát không khí và mang đến cảm giác thư giãn cho cư dân. Đại diện Land Sculptor Studio - đơn vị tư vấn cảnh quan - nhận định, môi trường sống giữa thiên nhiên giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời tạo ra trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng. Theo đó, hệ sinh thái tại Elysian hỗ trợ cư dân theo đuổi lối sống cân bằng thân - tâm - trí.

Tiện ích tại dự án cũng được sắp xếp khoa học nhằm phục vụ đa thế hệ, đáp ứng các nhu cầu từ giải trí, thư giãn, đến làm việc và sáng tạo. Giới trẻ có không gian sky gym, phòng karaoke, billiards, mini golf, sân bóng rổ và co-working nhìn ra rừng cây...; các gia đình có con nhỏ tận hưởng tiện ích từ khu vui chơi nước, thảo nguyên xanh, trường mẫu giáo nội khu. Bên cạnh đó là không gian dành cho người cao tuổi như: sân yoga, jacuzzi dưỡng sinh, vườn rau, lối dạo bộ lát gạch chống trơn, ghế nghỉ dưới tán cây... Toàn bộ tiện ích nằm trong khuôn viên khép kín, đảm bảo sự riêng tư, đồng thời tăng tính kết nối giữa các thế hệ cư dân.

Hệ tiện ích tại dự án.

Là một trong hai dự án chủ lực của Gamuda Land tại khu Đông TP HCM, Elysian thể hiện triết lý "gắn kết con người với thiên nhiên" mà tập đoàn bất động sản đến từ Malaysia kiên định theo đuổi. Không chỉ là dự án địa ốc đơn thuần, Elysian hướng tới xây dựng cộng đồng toàn cầu, đề cao cảm xúc và lối sống xanh.

Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến an cư tại khu Công nghệ cao TP HCM - nơi đang được quy hoạch phát triển thành trung tâm sáng tạo của thành phố. Mỗi căn hộ tại Elysian không chỉ là chỗ ở, mà còn mở ra hành trình sống xanh và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Phối cảnh Elysian nằm giữa khoảng xanh tại khu Đông TP HCM.