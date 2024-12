Trong đó, khu Hi Paviilon cao 3,5 m là nơi cư dân có thể ngồi trò chuyện cùng gia đình, hàng xóm, thư giãn ngắm nhìn phong cảnh thành phố hay quan sát các thành viên khác trong gia đình đang tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao... Hồ bơi điện phân muối rộng 500 m2 với ghế nổi, ghế chìm và các ghế nghỉ chuẩn resort. Trong lòng Hi Pavillon là hàng chục quán cafe, nhà hàng, câu lạc bộ, văn phòng làm việc dành cho cư dân.

N.H.O mang đến Gem Park đội ngũ quản lý - vận hành theo tiêu chuẩn Hàn Quốc cùng phong cách sống Hi Life. Theo chủ đầu tư, ra đời ở Hàn Quốc vào thời kỳ văn hóa căn hộ phát triển rực rỡ, phong cách sống Hi Life giống như một "phần mềm" hỗ trợ, tạo nền tảng cho sự phát triển và gắn kết cho gia đình và cộng đồng. Trẻ em có những lớp học, hoạt động khuyến khích đọc sách... người lớn có không gian làm việc, người già có cơ hội giao lưu giải trí với các câu lạc bộ, hoạt động phù hợp sở thích. Giữa các gia đình cũng có những không gian chung và hoạt động chung để tăng tương tác, thêm thấu hiểu lẫn nhau, tạo nên cộng đồng cư dân văn minh.

Không gian sống an ninh, an toàn, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo riêng tư cho từng thành viên trong gia đình, được chủ đầu tư khai thác triệt để trong dự án. Gem Park là một trong những khu căn hộ khép kín đầu tiên tại Hải Phòng có an ninh 4 lớp gồm cổng vào Compound - Security check - CCTV 24/7, và thẻ từ. Theo đó, ngoài cổng chính và nhận diện tự động qua camera, bất kỳ ai muốn lên nhà và vào sân chơi thiếu nhi, bắt buộc phải xuất trình thẻ từ. Ngoài ra, chung cư không có xe lưu thông trong nội khu, nhằm đảm bảo sự an toàn cho cư dân.

Theo ông Ryu Younghee, nhà quản lý vận hành Alpha plus cũng đang lên kế hoạch tăng thêm các tiện ích phục vụ cư dân có mức sống cao như dịch vụ giặt ủi, thuê xe, quản lý cho thuê căn hộ... Gem Park dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng vào năm 2026.