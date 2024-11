Cách nuôi dạy con thành tài của ông Donald Trump

Lớn lên trong giàu sang nhưng 5 người con của Tổng thống Donald Trump luôn được định hướng sống kín tiếng, theo đuổi con đường học tập và sự nghiệp riêng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có 3 vợ và 5 con (3 trai, 2 gái). Tất cả họ đều có sự nghiệp riêng, không có bê bối đời tư và là niềm tự hào của cha.

Ông Richard Huckestein, giám đốc công ty xây dựng T&G Constructors - có ba năm làm việc với các con của Donald Trump trong nhiều dự án bất động sản - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Khi mới làm việc với các con của Trump tôi từng nghĩ họ là những cậu ấm cô chiêu chỉ biết hưởng thụ. Nhưng khi bắt tay vào công việc, tôi hiểu mình đã sai".

Theo lời Huckestein, những người con của Trump sẵn sàng nhận việc mọi lúc. Chủ động liên lạc với các đối tác và nhân viên để bàn bạc về tiến độ công việc. Họ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong dự án để sản phẩm hoàn thiện nhất.

Huckestein đánh giá họ là những khách hàng làm việc chăm chỉ nhất từng hợp tác.

Nhưng làm thế nào một doanh nhân tỷ phú, một chính trị gia có sự nghiệp lớn với lịch trình luôn bận rộn như Donald Trump có thể nuôi dạy những người con hoàn thiện cả về nhận thức và thành công trong công việc?

Đề cao sự hỗ trợ của người thân trong việc nuôi dạy con

Công việc bận rộn khiến ông Trump huy động tối đa sự tham gia của người thân trong việc chăm sóc các con, thậm chí là bố mẹ vợ. Vị tổng thống Mỹ thường xuyên công khai cảm ơn sự đóng góp của gia đình vợ trong sự trưởng thành của các con.

Đơn cử như khi con trai út Barron Trump bước vào tuổi thanh niên và sở hữu chiều cao vượt trội, ông không ngại dành lời cảm ơn đến mẹ vợ.

"Bố mẹ vợ của tôi rất tuyệt vời. Họ là cha mẹ tốt và là ông bà tuyệt vời. Ngay từ nhỏ Barron luôn ăn đồ do bà ngoại nấu và nhận chăm sóc tận tình. Đó là lý do con trai có thể cao lớn như hiện tại", ông Trump từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Donald Trump và con gái thứ hai Ivanka năm 1991. Ảnh: TIME & LIFE

Dạy các con hiếu thảo, biết kính trọng người lớn

Joshua Kendall, tác giả của cuốn Frist Dads: Parenting and Politics from George Washington to Barack Obama, đã phân tích cách làm cha của các vị Tổng thống Mỹ. Theo tác giả Kendall, ông Trump không có nhiều thời gian thường xuyên ở bên các con nhưng luôn biết chia sẻ trách nhiệm với người thân, người trông trẻ và các giáo viên.

Ông bao quát toàn bộ quá trình trưởng thành của các con và sự quan tâm cần thiết để tạo sức ảnh hưởng tích cực.

Ivanka Trump, con gái thứ hai của Trump, kể ngày bé thường gọi điện đến văn phòng của cha. Bận rộn với công việc nhưng ông hiếm khi từ chối cuộc gọi của cô. Ông thường bật loa ngoài để trò chuyện với con trước mặt các cộng sự và đối tác.

"Cha luôn dành những lời ngọt ngào để giới thiệu tôi với những vị khách có mặt ở văn phòng. Ông công khai khen ngợi và hỏi tôi về kết quả học tập ở trường", Ivanka nói. Con gái thứ hai của Trump cùng nhiều anh em khác của cô đều hiểu cha luôn tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng trên tất cả, ông luôn dành ưu tiên cao nhất cho các con.

Trong gia đình, tổng thống Mỹ luôn khuyến khích sự cạnh tranh vui vẻ giữa các con. Đến khi trưởng thành, ông Trump lại đề cao thứ bậc trong gia đình.

"Khi chúng tôi dần bước vào tuổi trưởng thành, điều cha quan tâm nhất là sự tôn trọng mà các con dành cho người lớn trong gia đình", Ivanka nói với tạp chí Politico. Cô cho biết bản thân không được to tiếng, cáu giận với cha mẹ hay có thái độ khó chịu với người lớn. Mọi biểu đạt thiếu tôn trọng, không có chuẩn mực với người lớn là điều cấm kỵ trong gia đình.

Donald Trump bên vợ và 5 người con năm 2016. Ảnh: ZUMA WIRE

Định hướng thái độ làm việc, khơi gợi tình yêu với công việc

Đối với các con, ông Trump không chỉ là cha mà còn là cố vấn trong công việc, một người lãnh đạo thông thái ở tập đoàn.

Donald Jr., con trai cả của Trump từng chia sẻ với tờ tạp chí New York, cha là người đàn ông chăm chỉ. Công việc là mối bận tâm lớn trong cuộc sống của ông.

Eric Trump - con thứ ba của ông Trump - cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, cha luôn đồng hành với các con theo cách riêng. Từ nhỏ, Eric và các anh chị đã quen với việc ngồi chơi hoặc học bài cả ngày trong văn phòng của Trump. Họ được chứng kiến ông say mê họp bàn, thương lượng với các cộng sự và đối tác nên có ý thức trong việc tham gia hoạt động kinh doanh chung của gia đình.

Khi các con tốt nghiệp đại học, Trump không vội vã giục chúng tham gia hoạt động tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Ông thậm chí còn lưỡng lự khi các con bày tỏ mong muốn gánh vác công việc chung.

"Cha tôi tin rằng một người chỉ có thể làm việc ở trạng thái tốt nhất nếu thực sự yêu công việc. Ông ấy hy vọng chúng tôi gánh vác công việc gia đình nếu đó là niềm đam mê, cảm hứng từ trái tim", Ivanka nói. Cô cũng cho khẳng định chính tình yêu công việc và sự chủ động của cha đã khiến các con sớm trở thành người có ý thức làm việc chăm chỉ.

Tôn trọng mọi ý kiến của các con

Ivanka cho rằng cha có mối quan hệ tốt đẹp với 5 người con bởi luôn tôn trọng ý kiến và quan điểm riêng. Họ có thể trình bày thẳng thắn suy nghĩ với ông, dù đó là quan điểm trái chiều. Nhưng thay vì phản bác, ông luôn lắng nghe và hướng đến tranh luận tích cực.

Bên cạnh đó các thành viên trong gia đình Trump đều được cha định hướng có thú vui lành mạnh để tránh sa ngã. Như với Donald Trump Jr., anh thích đi săn thay vì sa đà vào tiệc tùng thâu đêm và gây rắc rối cho bản thân.

"Tôi luôn ngủ sớm để có thể dậy sớm và đi săn gà rừng. Thú vui ấy đã giúp tôi có những năm tháng tuổi trẻ đi đúng hướng, không mắc sai lầm", Trump Jr. nói. Anh cũng cho biết khi còn là thiếu niên, bản thân từng nhận một số công việc trong tập đoàn của gia đình để kiếm tiền tiêu vặt.

Trong khi em gái Ivanka lại kiếm tiền tiêu vặt bằng cách làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang và nhà tạo mẫu danh tiếng. Đến khi tốt nghiệp, cô vào làm việc như một nhân viên bình thường trong công ty của gia đình để tích lũy kinh nghiệm. Hai anh em trai của Ivanka cũng đều thực tập thời gian dài ở công ty, thay vì bổ nhiệm vào vị trí cao ngay từ đầu.

Đại gia đình của ông Donald Trump. Ảnh: CNN

Bài học "3 Không" với các con

Nói về nguyên tắc dạy con trên CBN News năm 2011, Donald Trump cho hay ông quán triệt nguyên tắc 3 không: Không uống rượu, không hút thuốc, không dùng các chất gây nghiện.

Ông Trump giải thích anh trai mình đã qua đời vì nghiện rượu, một vài người bạn trở thành "ma men", hủy hoại tiền đồ, sự nghiệp, nên ông tránh xa loại đồ uống này và luôn nhắc nhở các con về điều đó. Bản thân ông luôn làm gương cho chúng. "Tôi chưa bao giờ uống rượu", Trump từng khẳng định trên Fox News.

"Tôi có những đứa con tuyệt vời và hy vọng chúng mãi như vậy. Từ khi chúng đủ tuổi để lắng nghe, tôi đã luôn nói với chúng rằng không uống gì cả, không hút thuốc và đôi khi cả không uống cà phê, giờ đây thì có thêm không hình xăm. Con gái Ivanka mỗi khi nghe tôi nhắc lại đều nói 'Cha không cần phải nhắc nữa'", Trump chia sẻ.

Đề cao trách nhiệm của người ông trong gia đình

Tổng thống Donald Trump là ông của 10 người cháu. Mỗi khi các cháu nghỉ hè, ông sẽ thu xếp thời gian để gặp chúng vào cuối tuần. Hoạt động yêu thích nhất của cả gia đình là ra sân golf để vận động và trò chuyện.

"Các cháu rất yêu quý ông bởi sự hài hước trong cách trò chuyện", Ivanka nói.

Kai, 17 tuổi, cháu nội lớn nhất của ông Trump, tiết lộ ông cũng giống như nhiều người ông khác. Ông là người cho phép ăn kẹo, uống soda khi bố mẹ vắng nhà. Ông cũng luôn quan tâm đến việc học tập và tâm tư của những đứa trẻ.

"Khi cháu được nhận bằng khen ở trường vì kết quả học tập xuất sắc, ông liền khoe thành tích đó với bạn bè và nói rất tự hào về cháu. Ông cũng gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp nhưng bản thân luôn vững vàng và bền bỉ theo đuổi các mục tiêu. Ông là nguồn cảm ứng cho cả gia đình. Cháu yêu ông rất nhiều", Kai nói.

Minh Phương (Theo Vanityfair, GMA, CNN)