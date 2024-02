Cách nữ đạo diễn đắt giá nhất Trung Quốc giảm 50 kg

Đạo diễn Trung Quốc Giả Linh ăn gạo lứt, bánh mì nguyên cám kết hợp tập thể thao, giảm 50 kg trong một năm.

Theo The Paper, khán giả vốn quen Giả Linh với hình tượng mũm mĩm, vì thế nhiều người bất ngờ với diện mạo mới của cô, khi quảng bá phim Tết Yolo. Tác phẩm nói về quá trình theo đuổi giấc mơ thành vận động viên quyền Anh của một cô gái thừa cân. Tên Yolo ghép từ các chữ cái đầu của câu You only live once (Bạn chỉ sống một lần).

Nhiều người cho rằng câu chuyện Giả Linh "lột xác" ngoài đời còn hấp dẫn hơn bộ phim. Một năm qua, cô ở ẩn, không tham gia bất kỳ chương trình nào, từ chối mọi sự kiện. Diễn viên vừa giảm cân vừa đạo diễn, đóng chính ở Yolo.

Giả Linh được chuyên gia dinh dưỡng, thể hình hướng dẫn để trút bỏ mỡ thừa một cách lành mạnh., thực đơn thay đổi mỗi tuần. Diễn viên từng công khai chế độ ăn một tuần trên trang cá nhân, với các món chủ yếu như trứng, ức gà, thịt bò và rau.

Thực đơn một tuần của Giả Linh

Ngày/bữa Bữa sáng Bữa trưa Bữa tối Ngày một Hai bắp ngô luộc Ức gà, một quả dưa leo Rau sống, cháo gạo đen Ngày hai Một bắp ngô, một trứng gà, một quả dưa leo Một bát cơm gạo lứt ăn cùng một quả trứng gà, thịt gà, rau chân vịt Một quả trứng, rau sống Ngày ba Yến mạch, một quả trứng Thịt bò Súp lơ xanh, nấm ngọc châm trắng Ngày bốn Một bát đậu đỏ nấu cùng ý dĩ 10 con tôm luộc Một quả táo, cơm gạo lứt Ngày năm Hai quả trứng gà, 250 ml đậu nành không đường Ức gà, súp lơ xanh Cơm ngũ cốc, 180 g cá basa, rau hẹ trộn Ngày sáu Khoai lang, sữa đậu nành Thịt bò, rau sống Một quả dưa leo, cà chua, hai quả trứng Ngày bảy Yến mạch, một quả trứng luộc Tám con tôm, mộc nhĩ đen Cà rốt, bánh mì nguyên cám và sữa bò

Hàng ngày, cô tập gym cùng các môn thể thao như đấm bốc, chạy bộ, tập tạ. Những hình ảnh Giả Linh rèn thể thao được cô đưa vào MV Mọi thứ còn kịp, do chính cô viết lời và thể hiện. Giả Linh đưa cả hình ảnh cô trước và sau giảm cân vào video nhạc.

Diễn viên cho biết năm 24 tuổi, cô từng nhịn ăn, giảm hơn 10 kg trong một tháng, dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Vì vậy, lần này, cô cẩn trọng, áp dụng chế độ ăn, luyện tập theo khoa học và an toàn, tránh gầy đi đột ngột. Mỗi tháng, Giả Linh giảm từ bốn đến năm kg.

Bác sĩ Chu Húc Tranh ở Đại học Y Trung Quốc cho rằng tốc độ giảm cân của Giả Linh vừa phải. Cô đạt được cân nặng như ý nhờ chế độ ăn uống và luyện tập. Huấn luyện viên của Giả Linh nói quá trình rèn thể lực của diễn viên gian nan, chỉ có tự bản thân trải qua mới hiểu được.

Yolo ra mắt từ mùng một Tết âm lịch, gặt hái thành công ở phòng vé khi thu hơn ba tỷ nhân dân tệ (417 triệu USD), dẫn đầu trong số phim chiếu đầu năm. Giới chuyên môn dự đoán tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 4,2 tỷ nhân dân tệ (583 triệu USD).

Dù gây sốt vì sự thay đổi diện mạo trong phim, Giả Linh cho rằng Yolo không xoay quanh chủ đề giảm cân mà về tìm động lực sống, mục đích sống. Đạo diễn kiêm diễn viên viết trên Weibo: "Tác phẩm nói về những con người lương thiện đi tìm chính mình và học cách yêu chính mình".

Động lực "lột xác" của Giả Linh đến từ lời hứa của cô năm 2021, khi đạo diễn ra mắt phim Xin chào Lý Hoán Anh. Cô từng nói ở một sự kiện: "Nếu tác phẩm đạt doanh thu ba tỷ nhân dân tệ, tôi hứa sẽ giảm cân". Kết quả, Xin chào Lý Hoán Anh đạt hơn 6,1 tỷ nhân dân tệ (850 triệu USD) toàn cầu, trở thành hiện tượng làng phim, đưa cô trở thành nữ đạo diễn có tác phẩm đạt doanh thu cao nhất Trung Quốc. Tác phẩm vào top 100 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé thế giới và xếp thứ ba tại Trung Quốc. Hollywood mua bản quyền làm lại bộ phim, Giả Linh đảm nhận vai trò nhà sản xuất.

