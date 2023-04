Cách nói xăng, dầu bằng tiếng Anh

Các từ tiếng Anh về xăng, dầu

Hồi qua Mỹ lần đầu năm 2010, khi đi nhờ xe cậu bạn người Mỹ tên là Chase, tôi vẫn nhớ như in cậu ấy nói: "I need to get some gas". Tôi ngạc nhiên lắm, nghĩ: "ơ, lấy khí gì nhỉ?". Sau đó, cậu ấy vào trạm xăng (gas station) bơm xăng thì tôi biết là "xăng" tiếng Anh là "gas". Khi mua xăng tại Mỹ, khách hàng có thể đổ xăng (fill the tank) loại thông thường (regular gas) hoặc loại tốt (premium gas).

Điều này khác hẳn với suy nghĩ của tôi trước đây, cho rằng xăng là "petroleum". Sau này, tôi mới biết từ "petroleum" chỉ các loại xăng dầu nói chung. Giá xăng dầu được gọi là "petroleum price", và nó phụ thuộc nhiều vào giá dầu thô (crude oil), loại này tính theo thùng - "barrel".

Cũng liên quan tới nhiên liệu cho ô tô, lần khác, tôi phải mất khá nhiều thời gian để hiểu từ "diesel". Khi đi cùng hai người bạn Mỹ lái xe chạy dầu, họ nhắc đến từ này ba lần mà tôi vẫn không nghe được. Hóa ra do tôi phát âm sai. Từ này tôi đọc là "đi-ê-den", trong khi người Mỹ nói "di-zồl". Phát âm quả thực quá quan trọng trong việc nghe hiểu tiếng Anh.

Quang Nguyen