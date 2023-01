Cách nói 'trộm vía' trong tiếng Anh

Người Mỹ dùng "knock on wood" còn người Anh sử dụng "touch wood" để nói về điều gì đó may mắn nhưng lại sợ rằng lời nói của mình khiến cho vận may mất đi.

Christina Nguyễn (Nguyễn Ngọc Trang), 33 tuổi, là bác sĩ gia đình ở bang Nebraska, Mỹ. Cô là tác giả hai cuốn sách giúp học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong khám chữa bệnh. Nữ bác sĩ gốc Huế còn dạy tiếng Anh miễn phí và giúp học sinh định hướng nghề nghiệp.

Dưới đây là cách sử dụng thành ngữ "knock on wood" (trộm vía), theo Christina Nguyễn:

Cách sử dụng:

- Thành ngữ này thường được sử dụng trong văn nói và đi kèm với hành động gõ nhẹ vào một vật dụng nào đó bằng gỗ.

- Thường được dùng sau khi nói về một điều gì đó tốt đẹp và may mắn, nhưng lại sợ rằng lời nói của mình khiến cho vận may đang có bị mất đi, nên phải nhanh chóng nói ngay câu này để giữ lại vận may đó.

- Trong văn nói, câu này thường được dùng để tự nói về mình thay vì nói về người đối diện.

Nguồn gốc:

Người xưa tin rằng gỗ gắn liền với may mắn và có thể xua đuổi tà khí. Thế nên hành động gõ vào gỗ là để "thần gỗ" biết rằng mình có ở đó và giúp đỡ mình. Người Mỹ dùng "knock on wood" còn người Anh dùng "touch wood".

Ví dụ: - Has your job been affected by the Covid-19 pandemic? (Công việc của anh có bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 không?).

So far I have been doing well! Knock on wood! (Tới giờ tôi vẫn làm tốt. Trộm vía!).

- My state seems to be controlling the Covid-19 pandemic very well, knock on wood! (Bang mình có vẻ như đang kiểm soát đại dịch Covid-19 rất tốt. Trộm vía!).

- I think I will have an A in math this semester. Knock on wood! (Mình nghĩ là học kỳ này sẽ được điểm A môn toán. Trộm vía!).

Christina Nguyễn