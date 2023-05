Cách nói 'nắng nóng thiêu đốt' của người Mỹ

Để cùng diễn tả sự nắng nóng như thiêu đốt, người Mỹ có nhiều cách khác nhau như "sweltering hot", "burning hot" hay "blistering hot".

Thầy Quang Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh giới thiệu một số cách nói phổ biến về nắng nóng trong tiếng Anh:

Những cách nói về nắng nóng trong tiếng Anh

Tháng 8/2017, khi còn ở Mỹ, tôi rủ nhà cậu bạn thân sang chơi, bọn trẻ chạy ở ngoài một hồi thì bị lôi vào trong nhà vì đang có "heatwave" - đợt nóng. Ngày đó, đài cũng có cảnh báo "There's a heatwave, you should keep the children indoors to avoid sunstroke" (Có một đợt nắng nóng, bạn cần giữ trẻ trong nhà kẻo bị say nắng). Từ "sunstroke" có nghĩa là bị "say nắng".

Tôi cũng thấy người Mỹ hay sử dụng một từ thay cho "very hot" là "sweltering hot". Động từ "swelter" thể hiện cảm giác khó chịu, ngột ngạt do nóng: "The soldier swelters in their uniform" (người lính vô cùng khó chịu vì nóng khi mặc quân phục). Ngoài ra, có một cách diễn đạt khác là "blistering", ví dụ: She ran a marathon in the blistering weather (cô ấy chạy marathon trong thời tiết vô cùng nắng nóng).

Từ "blistering hot" là một cách liên tưởng đến sự phồng rộp khi da bị bỏng. Chẳng hạn, tôi nghĩ nếu đi chân trần trên đường Hà Nội những ngày nhiệt độ lên đến 45 độ, chân tôi sẽ "blister" ngay lập tức.

Một người đi bộ sử dụng phong bì để che nắng, ở London, tháng 7/2022. Ảnh: Hollie Adams/Bloomberg

Ngoài ra, có thể bạn cũng từng nghe tới cụm từ "scorching hot", nghĩa là nóng như thể xung quanh bạn đều có lửa cháy. Hay "It’s sizzling hot" là một cách diễn đạt khác của việc rất nóng, cũng tương đối phổ biến ở Mỹ. Khi nghe cách diễn đạt này, tôi nhớ tới hồi còn ở Michigan đi ăn hàng Trung Quốc vào mùa đông lạnh -17 độ C, bước vào hàng và gọi món "sizzling rice soup", món súp nóng và khi bỏ cơm cháy vào thì nó sôi lên và tạo ra tiếng "sizzle" - giống như tiếng lách tách, nóng hổi và rất ngon. Từ "sizzle" là tiếng "lèo xèo" khi bạn rán cái gì đó trên chảo nóng, nên "sizzling hot" có nghĩa là rất nóng.

Để thay cho "extremely hot", bạn cũng có thể nói "it’s burning hot" (nóng như thiêu), cách diễn đạt gần giống "it’s scorching". Ngoài ra thì có "it’s boiling". Một cách diễn đạt khác là "it’s roasting" - làm mình ngay lập tức liên tưởng tới con vịt quay trên than nóng, cũng có nghĩa là nóng khủng khiếp. Động từ "roast" có nghĩa là quay, nướng thức ăn.

Cuối cùng, không thể không nói đến từ "hot". Mình thấy có cách diễn đạt "(as) hot as hell" tương đối phổ biến - nóng như dưới địa ngục. Tương tự là "hot as a pistol" (nóng như khẩu súng lục). Cách diễn đạt đầy đủ "hot as a $2 pistol" (nóng như khẩu súng lục giá rẻ) bắt nguồn từ thế kỷ 19, loại súng lục giá rẻ có nòng súng nóng bất thường sau khi bắn đạn.

Cuối cùng, không phải ai cũng biết "ngày lập hạ" tiếng Anh là "summer solstice".

Quang Nguyen