Vàng là "gold", vậy bạn có biết nói một cây vàng hay một chỉ vàng trong tiếng Anh?

Cách nói 'cây vàng' trong tiếng Anh

"Gold" /ɡoʊld/ - là một từ khá phổ biến nhưng nhiều người phát âm sai. Thường thì người Việt Nam hay phát âm giống như "gâu-d", thiếu mất âm /l/.

Trên thế giới, đơn vị của vàng là "Troy ounce", được viết tắt là "ounce", có cách phát âm là /aʊns/. Từ này người Việt cũng hay đọc là "ao-s", bị thiếu mất âm /n/ ở giữa. Một "ounce" vàng có trọng lượng hơn 31,1 gram. Nhưng khi ra cửa hàng vàng ở Việt Nam, chúng ta thường không mua một "ounce" mà mua "cây vàng" hoặc "chỉ vàng".

Một cây vàng là "a tael of gold" với từ "tael" có cách phát âm giống hệt như "tale" (câu truyện, trong "fairy tales" truyện cổ tích). Một cây vàng có trọng lượng 37,5 gram, bằng khoảng 1,2 ounce vàng. Một chỉ vàng tiếng Anh là "a mace of gold" với từ "mace" phát âm là /meɪs/.

Ngoài ra, để nói vàng là tài sản trú ẩn an toàn, tiếng Anh dùng "the safe-haven assets". Trong một nền kinh tế bất ổn hoặc suy thoái - in an economic uncertainty or decline - người giữ vàng không mất đi giá trị, hoặc thậm chí còn tăng giá trị tài sản của mình.

Quang Nguyen

Chuyên gia đào tạo nghe nói và phát âm tiếng Anh