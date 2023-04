Cụm từ "Real estate market" chỉ thị trường bất động sản, vậy chúng ta nói thế nào khi thị trường đóng băng hoặc đang ấm dần lên?

Cách nói 'bất động sản đóng băng' trong tiếng Anh

Hồi những năm 2000, tôi nghĩ bất động sản đơn giản là "land" và "building". Nhưng cách diễn đạt "word-for-word" đó không đúng, bất động sản tiếng Anh là "real estate".

Sau này khi thấy có người dùng "property market", tôi tưởng đó là "thị trường tài sản" hay "thị trường sở hữu", nhưng hóa ra nó cũng có nghĩa là thị trường bất động sản. Khi du học Mỹ, đọc báo tiếng Anh hàng ngày, tôi thấy người ta còn nhắc tới "housing market" với ý nghĩa tương tự.

Một điểm thú vị là từ "housing" được phát âm là /ˈhaʊzɪŋ/ chứ không phải /ˈhaʊsɪŋ/. Có lẽ, mọi người đều biết từ "house" với nghĩa danh từ là "ngôi nhà". Từ này phát âm là /haʊs/ với âm /s/ ở cuối, nhưng với nghĩa động từ thì từ này phát âm là /ˈhaʊz/ - có nghĩa là cho ai đó ở. Đây là một hiện tượng thú vị trong tiếng Anh.

Khi nói thị trường nhà đất "đóng băng", nhiều người sử dụng từ "frozen market". Nhưng cách diễn đạt này có lẽ dễ gây hiểu lầm. "Frozen market" - hay thị trường bị đóng băng hoàn toàn - là trường hợp gần như không có bất kỳ một giao dịch (transaction) nào diễn ra cả.

Với thị trường đang "chậm" như hiện nay, bạn có thể sử dụng từ "cooling". Ví dụ: "The property market is cooling (thị trường BDS đang trầm lắng).

Nếu thị trường giảm, và ngày càng tiến gần tới mức "đóng băng", các bạn có thể sử dụng động từ "freeze": "the real estate market is freezing" (thị trường đang dần đóng băng).

Ngoài ra, khi đọc báo, tôi thấy có một cách diễn đạt phổ biến hơn, đó là sử dụng từ "freeze" với nghĩa danh từ: The housing market is about to enter a deep freeze (thị trường bất động sản đang chuẩn bị đóng băng). Cụm "a deep freeze" được sử dụng khá phổ biến trên báo chí.

Khi thị trường "ấm" dần lên, các bạn có thể sử dụng từ "heat up", nghĩa là làm nóng. Ví dụ: "the property market is heating up" (thị trường bất động sản đang nóng/ấm dần lên).

Còn khi nói thị trường "phá băng", bạn có thể sử dụng động từ "thaw" (làm tan). Ví dụ: "The housing market is 'thawing' from a 'months-long freeze" (thị trường bất động sản đang "tan băng" sau hàng tháng bị đóng băng).

Quang Nguyen

Chuyên gia đào tạo nghe nói và phát âm tiếng Anh