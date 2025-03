Cách nhóm can phạm tổ chức 'bay lắc' trong nhà tạm giam

An GiangLợi dụng nhà sát vách nơi tạm giam, Lê Phước Tài, khi bị bắt vào đây đã nhờ mẹ ruột tiếp tay, ném ma túy vào để "bay lắc" với 3 người chung buồng giam.

Hành vi của Tài (33 tuổi); Đỗ Minh Đức (44 tuổi) và 3 người khác được nêu trong cáo trạng VKSND TP Châu Đốc vừa hoàn tất, truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, Lê Phước Tài bị bắt về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tạm giam tại buồng 1D, Công an TP Châu Đốc, cùng với Đức và 3 người khác là: Dương Tấn Sang, 20 tuổi và Trần Tấn Phú, 28 tuổi...

Khi biết nhà Tài sát vách nơi bị tạm giam, Đức bàn bạc dùng điện thoại liên hệ ra ngoài mua ma túy sử dụng. Sang, Phú cũng đồng ý tham gia "phi vụ".

Tài gọi điện thoại cho mẹ là Lê Thị Thảo, nhờ dẫn đường cho người cung cấp ma túy đến hàng rào nhà tạm giam.

Bên trong, nhóm can phạm dùng túi nylon bện thành dây dài 7 m, cuộn cơm nguội vào một đầu dây, dùng dây thun bắn qua hàng rào. Đầu bên kia, Việt buộc ma túy, thuốc lá, điện thoại, pin điện thoại và các vật dụng để sử dụng ma túy, để nhóm Đức kéo vào trong.

Bằng cách này, từ cuối tháng 1/2024 đến đầu tháng 3/2024, nhóm Đức ba lần đưa ma túy vào trong nhà tạm giam, giấu ở nhiều nơi, sử dụng trong 15-20 ngày thì hết. Mỗi lần chơi ma túy nhóm can phạm phân chia người cảnh giới cán bộ nhà tạm giam. Tiền mua ma túy ngoài người nhà Đức cung cấp, can phạm này còn dùng điện thoại để chuyển khoản.

Ngày 15/3/2024, khi cơ quan điều tra lấy lời khai Đức, phát hiện bị can này có biểu hiện sử dụng ma túy nên tách các can phạm cùng buồng giam ra riêng. Hôm sau, nhà tạm giam kiểm tra đột xuất buồng giam của Đức, phát hiện điện thoại cùng những vật cấm.

Ngay sau đó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục cảnh sát quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang tổng kiểm tra 38 buồng giam, test nhanh toàn bộ can phạm, phát hiện Đức, Tài, Sang, Phú dương tính với ma túy.

Do tính chất phức tạp, vụ án được chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý.

Vì sao can phạm có điện thoại?

Cáo trạng xác định, tháng 10/2023 Đức và hai người khác bị bắt về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích. Cả ba ở các vụ án khác nhau, bị tạm giam chung buồng 1D.

Tại đây, Đức mượn điện thoại của một bị can ở buồng giam khác để gọi cho người thân, chi phí mỗi lần là 300.000 đồng. Tháng 11 cùng năm, người nhà Đức lén nhét điện thoại vào hộp cá lóc chà bông, gửi vào nhà tạm giam.

Để qua mặt các đợt kiểm tra, Đức tháo sim, buộc điện thoại vào túi vải, treo phía sau buồng giam, vô tình bị Nguyễn Thành Tài (một phạm nhân khác) phát hiện, lấy mất. Đức đòi lại thì bị Tài thu phí sạc pin 600.000 đồng.

Sợ bị phát hiện, Tài thuyết phục Đức đưa lại điện thoại rồi đem nộp cho cán bộ nhà tạm giam. Không lâu sau, Đức đòi mượn điện thoại thì được Tài đáp ứng, lấy từ kệ khu vực để đồ lưu ký của can phạm.

Trách nhiệm của nhà tạm giam

Liên quan đến vụ án, mẹ Tài, chị gái Đức và nhóm người giúp chuyển ma túy, điện thoại, tiền, đồ vật vào nơi tạm giam... không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Vi phạm quy định tạm giữ vì "không biết các bị can mua ma túy và sử dụng đồ vật gửi vào nhằm mục đích sử dụng trái phép". Trong nhóm này có một cán bộ nhà tạm giam và một chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại đây.

Cáo trạng xác định có 3 chiến sĩ nghĩa vụ có hành vi giúp người nhà bị can chuyển tiền "tiếp tế" là không đúng quy định, song hưởng lợi không lớn, chưa gây ra thiệt hại; đồng thời không gắn với hậu quả của các bị can trong vụ án nên VKS cho rằng chưa đủ cơ sở xử lý về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Về trách nhiệm của cán bộ và lãnh đạo nhà tạm giam, Cục cảnh sát quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam đề nghị Công an tỉnh An Giang xử lý triệt để các sai phạm liên quan.

Ngọc Tài