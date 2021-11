Cách nhiều người 'xanh hoá' cuộc sống

Lựa chọn một ngôi nhà nhiều không gian xanh để sinh sống, đi xe điện, tiêu dùng không rác thải… là cách nhiều người kích hoạt "mã xanh" để tạo nên một tương lai bền vững.

Talk show "Người tiên phong" với chủ đề "Greencode to the Future - Mã xanh vào tương lai" do Vinhomes vừa tổ chức mang đến cho người xem nhiều góc nhìn gần gũi nhưng rất đáng suy ngẫm về những vấn đề cần hành động ngay để kích hoạt tương lai xanh cho cộng đồng.

Talk show "Người tiên phong" với chủ đề "Greencode to the Future - Mã xanh vào tương lai". Ảnh chụp màn hình

Tại sự kiện, khách mời - nhà báo, Trương Anh Ngọc nhớ về quãng thời gian năm 2016 khi anh trở về nước sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài. Anh không quên cảm giác khi ngước lên bầu trời và chỉ toàn thấy dây điện. Công việc phải dịch chuyển khắp thế giới đã khiến anh quen với những bầu trời xanh trong rộng lớn. Khi về nước cũng là lúc anh nhận ra, cuộc sống của mình cần phải thay đổi.

Nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết, hơn 10 năm trước, anh đã muốn tìm một căn hộ chung cư nhưng không dễ. Các chung cư tại Hà Nội thời điểm ấy có điểm chung là đường xá nhỏ, không có không gian cho hồ nước, công viên.

Biển hồ tại Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

" Phải tới khi biết về đại đô thị của Vinhomes, tôi quyết định bán đi ngôi nhà 5 tầng mình đang ở và chuyển về khu Vinhomes Ocean Park để đổi lấy một không gian mà tôi thuộc về", nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ. Đó là ngôi nhà mà anh không phải chịu cảm giác khó chịu khi nhìn thấy những dòng xe cộ ngược chiều, nghe tiếng còi xe inh ỏi.

Tại ngôi nhà mới, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng nhận ra, nhiều người hàng xóm của anh dù chưa một lần bước lên xe buýt nhưng chỉ sau một vài lần đi thử xe buýt điện VinBus đã dần thay đổi cách đi chợ, đưa đón con đi học. Nhiều người trước đây đi siêu thị bằng xe máy thì nay nếu không phải dùng xe buýt điện thì cũng tự mình đi bộ với chiếc túi vải.

Theo anh Trương Anh Ngọc, đó là sự thay đổi trong ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi được sống trong những không gian xanh với những phương tiện xanh. Mỗi người sẽ tự trân trọng cuộc sống và chung tay bảo vệ không gian sống của mình. Các nước châu Âu trồng nhiều cây xanh mục đích để tạo nhiều con đường hơn dành cho xe đạp, vừa thúc đẩy sự phát triển của xe điện.

Ngoài không gian sống xanh, phương tiện xanh cũng là mối quan tâm của người dân hiện nay. Khi được host – Ngọc Trinh đặt câu hỏi "Nếu như có một khoản tiền 800 triệu để chi tiêu "xanh" thì các anh sẽ chi cho việc gì?", anh Trương Anh Ngọc thẳng thắn: "Mua xe điện VinFast". Anh cũng thừa nhận, nhiều bạn bè của anh cũng sẵn sàng chuyển từ những chiếc xe chạy xăng sang đặt xe điện VinFast.

Liên hệ với Na Uy, nơi có đến 80% xe lưu hành là xe điện, anh Nguyễn Đăng Quang – Giám đốc kinh doanh ôtô miền Bắc của VinFast Việt Nam - một trong hai vị khách mời, mong Việt Nam cũng có thể đạt tỉ lệ tương tự. "Chúng ta sẽ không còn phải lo lắng đến chuyện mang khẩu trang ra khỏi nhà, hay lo lắng nếu mở cửa sổ ra chiếc máy lọc không khí chuyển màu tím", anh Quang nói.

Cư dân khu Vinhomes Ocean Park di chuyển bằng VinBus. Ảnh: Vinhomes

Nhưng, câu hỏi đặt ra là làm sao để những vùng xanh với những con người văn minh, có ý thức bảo vệ môi trường có thể nhân rộng? Biên tập viên Ngọc Trinh, gọi đó là "Mã xanh - Greencode" và đặt ra câu hỏi, chúng sẽ ở đâu trong mã gen của các thế hệ tương lai?

"Greencode trước hết nằm trong chính chúng ta và sẽ nằm trong con cái chúng ta, nếu được sự 'kích hoạt' của người lớn. Bởi trẻ con sẽ nhìn vào người lớn, nhìn vào cha mẹ để noi theo. Chúng ta có gương mẫu hay không? Đó là câu hỏi mà tất cả các vị phụ huynh đều phải trả lời", nhà báo Trương Anh Ngọc bày tỏ.

Chung quan điểm, anh Nguyễn Đăng Quang cho rằng, điều cốt lõi nằm ở việc giáo dục từ chính gia đình, từ chính người lớn bởi.

Một góc không gian xanh của khu Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

Ngoài bố mẹ, anh Trương Anh Ngọc nêu quan điểm, bản thân những đứa trẻ sống trong vùng xanh sẽ có chủ kiến của riêng mình. "Chúng sẽ so sánh được sự khác biệt giữa vùng xanh nơi chúng đang sinh sống và những nơi khác, để rồi tìm cách nhân rộng vùng xanh ấy", anh Trương Anh Ngọc nói.

Việc gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường sẽ tạo ra sự thay đổi trong nhiều thế hệ. Như lời anh Nguyễn Đăng Quang, những đứa trẻ khi được sống tại một môi trường tốt với cộng đồng văn minh, ý thức sẽ kích thích tư duy sáng tạo, dám thử thách bản thân, muốn tìm cách ghi dấu ấn và tìm ra những đột phá chưa ai dám làm.

Sơn Quỳnh