Cách nhận trợ cấp 2/9 với tài khoản VietinBank trên VNeID

VietinBank phối hợp Bộ Công an tích hợp dịch vụ mở và liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID, để nhận 100.000 đồng từ Chính phủ.

Theo đó, khách hàng muốn liên kết tài khoản VietinBank trên VNeID có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội" rồi chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội"

Bước 2: chọn "Ngân hàng VietinBank"

Bước 3: nhập số tài khoản VietinBank, nhấn "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", nhấn "Tiếp tục" (nhập thêm số CMND 9 số nếu có)

Bước 4: gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

VietinBank phối hợp Bộ Công an chi trả hỗ trợ an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: VietinBank

Trường hợp khách hàng mới chưa có tài khoản tại VietinBank, chỉ cần tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile để mở tài khoản thanh toán online ngay tại nhà qua hình thức eKYC và nhận ngay combo quà tặng trị giá 250.000 đồng. Đặc biệt, các khách hàng mở mới tài khoản và liên kết qua VNeID từ nay đến hết ngày 2/9 sẽ được tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng.

Không chỉ ưu đãi tài chính, VietinBank còn hướng đến mục tiêu đưa an sinh xã hội đến gần hơn mỗi người dân trong kỷ nguyên số. Việc chuyển đổi phương thức chi trả an sinh qua tài khoản ngân hàng sẽ giúp tiết kiệm chi phí xã hội, giảm thiểu rủi ro, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Trong bối cảnh cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, món quà từ Chính phủ và VietinBank góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. "Đây cũng là lời khẳng định cam kết của VietinBank trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và mang lại nhiều giá trị bền vững cho khách hàng", đại diện VietinBank nói. Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ 1900 55 8868; email contact@vietinbank.vn.

Thanh Thư