Cách nhận tiền qua trung gian của nhóm giả công an gọi điện lừa đảo

Quảng NamHai nghi phạm nước ngoài được 10 người Việt Nam giúp sức mua hàng chục tài khoản tài ngân hàng, qua đó tiếp tay cho nhóm tội phạm giả danh công an lừa gần 20 tỷ đồng.

Đầu năm 2019, một nhóm người Đài Loan do Du Sheng Teacher, khoảng 27 tuổi, cầm đầu đã tạo app "có tên và huy hiệu của Bộ Công an" chạy trên hệ điều hành Android. Du Sheng Teacher từ Malaysia chỉ đạo mua hàng ngàn thông tin cá nhân ở Việt Nam.

Nhóm tội phạm ở nước ngoài dùng số điện thoại ảo giống đường dây nóng Bộ Công an, mạo danh gọi điện thoại thông báo người nghe bị điều tra liên quan hành vi rửa tiền hoặc vụ án hình sự nghiêm trọng. Chúng đe dọa sẽ bắt họ nếu không chứng minh "trong sạch" bằng cách chuyển hết tiền đến tài khoản của "cơ quan điều tra". Một số người bị chúng mạo danh nhân viên bưu điện thông báo đang nợ hàng chục triệu đồng.

Sập bẫy mánh lừa này, nhiều người làm theo hướng dẫn cài app nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Khi thực hiện xong, họ bị nhóm Du Sheng Teacher chiếm quyền kiểm soát điện thoại nên nạn nhân không hay biết bị rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

Low Boon Leng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8. Ảnh: Đắc Thành

Du Sheng Teacher tuyển Low Boon Leng, 33 tuổi, người Malaysia đến Campuchia làm việc và có bạn gái Đỗ Thị Đông là người Việt Nam, đến TP HCM mua tài khoản ngân hàng. Low Boon Leng được trả 3% tổng số tiền mà nhóm giả danh công an chiếm đoạt được.

Từ Campuchia, Low Boon Leng, Đông và đồng hương Lim Kean How, 28 tuổi đến TP HCM thuê căn hộ. Chi phí sinh hoạt do Leng chi trả.

Để giúp người yêu, Đông mở ba tài khoản thanh toán quốc tế có đăng ký dịch vụ Internet Banking đưa Low Boon Leng sử dụng. Số tiền lừa đảo lớn nên cần chia ra nhiều tài khoản nhận nhằm tránh cơ quan chức năng nghi ngờ khi giao dịch.

Low Boon Leng cam kết trả 200 USD/tài khoản và nhờ người yêu tìm thêm. Thấy việc mở tài khoản đơn giản, Đông rủ người bạn cùng quê Cao Ngọc Nhi, 26 tuổi, mở bốn tài khoản bán cho Low Boon Leng.

Ngoài hai người trên, Low Boon Leng tận dụng mọi mối quan những người quen biết để mua tài khoản ngân hàng. Anh ta mua tài khoản từ Võ Thiên Long, 26 tuổi, ở TP HCM với giá 6 triệu đồng, nói việc này giúp ông chủ tại các sòng bạc ở Campuchia nhận chuyển tiền.

Thấy việc nhẹ tiền nhiều, Long nhờ ba người ở xóm trọ và nhiều người khác mở 20 tài khoản, chỉ trả 2 triệu đồng/tài khoản để hưởng phần chênh lệch.

Long còn nhờ Trần Văn Phát, 34 tuổi, ở TP HCM, thuê người mở 8 tài khoản ngân hàng với giá 7 triệu đồng. Cùng phương thức này, hàng chục tài khoản được Long, Phát bán lại cho Leng.

Trong mắt xích của Du Sheng Teacher ở Việt Nam, ngoài Low Boon Leng còn có Lim Kean How đảm nhận vai trò nhận và chuyển tiền cho ông chủ. Theo lệnh, tiền được rút ra khỏi tài khoản, giao cho Lim Kean How mang đến các chi nhánh ngân hàng ở TPHCM chuyển vào tài khoản cho Du Sheng Teacher ở nước ngoài. Công việc này, Lim Kean How được hưởng 2% số tiền.

Cũng trong đường dây này, Jackson Liew (đang bỏ trốn) tiếp tục được Du Sheng Teacher chỉ đạo đến TP HCM mua tài khoản và rút tiền của các bị hại. Liew cầm đầu quản lý nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Băng Nhi và Nguyễn Thị Bé. Liew thuê căn hộ ở cùng 6 người để tiện phân việc.

Hiếu và Linh đảm nhận vai trò túc trực điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, lương mỗi tháng 5-8 triệu đồng. Bốn cô gái còn lại giúp Liew mua tài khoản và ra ngân hàng rút tiền mặt trong tài khoản do mình đứng tên.

Mỗi khi chúng chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng của nạn nhân, Linh, Hiếu nhận mã OTP và cung cấp cho Liew thao tác máy tính để rút tiền của bị hại. Việc này phải thực hiện nhanh chóng vì mã OTP hết hiệu lực trong vài phút.

Cơ quan điều tra thu 57 điện thoại, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM hồi tháng 1/2020. Ảnh: Đắc Thành

Từ trình báo của nhiều bị hại, tháng 1/2020 Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc. Nhà chức trách cáo buộc từ khi bắt đầu hoạt động (tháng 7/2019) đến lúc bị bắt, nhóm 12 người đã giúp sức cho đường dây giả danh công an lừa 22 bị hại ở Việt Nam, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Mỗi nạn nhân bị lừa từ 50 triệu đồng đến gần 4 tỷ đồng.

Low Boon Leng và Lim Kean How cầm đầu giúp sức cho nhóm giả danh công an lừa đảo. Toàn bộ tiền được chuyển ra nước ngoài.

Leng bị cáo buộc được hưởng lợi 3% tương ứng hơn 693 triệu đồng nhưng mới nhận gần 22 triệu đồng. Lim Kean How hưởng 2% tương ứng 100 triệu đồng song chưa nhận được thì bị bắt. 10 người Việt Nam giúp sức hưởng lợi từ 14 đến 34 triệu đồng mỗi người.

Leng và How thừa nhận hành vi, song biện minh chưa được hưởng số tiền lừa đảo. Hai người nói đi làm thuê nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Trước cáo buộc là đồng phạm giúp nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong quá trình điều tra thì có 9 người Việt Nam ban đầu thừa nhận hành vi. Họ sau thay đổi, cho rằng bị điều tra viên, cán bộ điều tra ép cung, mớm cung, ký khống biên bản hỏi cung.

Tại tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng khi ở ăn và làm việc chung căn hộ với Low Boon Leng và Lim Kean How các bị cáo biết việc bán tài khoản giúp nhóm phạm tội để nhận chuyển tiền lừa đảo song vẫn làm.

Lời khai tại tòa và trích lục các bản tự khai tại cơ quan điều tra là chữ viết, chữ ký của bị cáo. Viện kiểm sát bác lời khai các bị cáo bị ép cung, mớm cung, ký khống biên bản hỏi cung. Sau một ngày xét hỏi, 9 bị cáo mới thừa nhận hành vi như cáo buộc.

Cơ quan tố tụng đánh giá các bị cáo thực hiện tội phạm có tính nguy hiểm cao, chuyên nghiệp, tinh vi, cấu kết chặt chẽ và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng nhóm, từng người. Việc này đã khiến nhiều bị hại mắc bẫy mất đi tài sản lớn nên cần áp dụng bản án nghiêm minh.

12 bị cáo nghe tuyên án, chiều 16/8. Ảnh: Đắc Thành

Chiều 16/8, TAND Quảng Nam tuyên phạt Low Boon Leng 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và 18 tháng tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng hương Lim Kean How phạt 13 năm tù tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

10 người Việt bị tuyên phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án 7-9 năm tù. 12 bị cáo phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho 22 bị hại.

Liên quan vụ án, Du Sheng Teacher bị xác định cầm đầu nhóm lừa đảo và đồng phạm với Jackson Liew song cơ quan điều chưa xác định lai lịch hai người này. Vụ án được nhà chức trách tách ra để tiếp tục điều tra.

