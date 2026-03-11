Cách nhận biết sản phẩm Jonsbo chính hãng

Người dùng có thể nhận biết linh kiện máy tính Jonsbo chính hãng qua tem nhãn, mã QR, tra cứu IMEI và mua sản phẩm tại nhà phân phối chính thức ở Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH công nghệ Song Hùng, nhà phân phối chính hãng Jonsbo tại Việt Nam cho biết, thị trường linh kiện máy tính thời gian qua ghi nhận phản ánh từ người dùng liên quan nguồn gốc, xuất xứ và chế độ bảo hành các sản phẩm thương hiệu Jonsbo.

Doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm Jonsbo bán ra đều nhập khẩu chính ngạch từ nhà sản xuất Jonsplus International tại Trung Quốc, nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng trước khi đến tay người dùng. Đây cũng là cơ sở giúp người dùng được hưởng chế độ bảo hành theo chuẩn chính hãng.

Tem phụ trên vỏ hộp sản phẩm thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Song Hùng

Người dùng có thể phân biệt sản phẩm chính hãng Jonsbo thông qua tem có logo nhận diện của Song Hùng, thời gian bảo hành và mã QR của sản phẩm có thể kiểm tra trên website chính hãng. Ngoài ra, nhãn phụ có tiếng Việt rõ ràng, hiển thị model sản phẩm, thông tin nhà sản xuất và đơn vị nhập khẩu, phân phối Song Hùng.

Tem nhận diện sản phẩm chính hãng. Ảnh: Song Hùng

Để nâng tính xác thực của sản phẩm chính hãng, người dùng có thể tra cứu bảo hành theo mã IMEI, gồm thông tin model, số series và mã IMEI của sản phẩm, thông qua website của Song Hùng. Các linh kiện Jonsbo phân phối bởi doanh nghiệp này sẽ được bảo hành 2 năm cho toàn bộ sản phẩm, đổi mới tản nhiệt nước AIO, tản nhiệt khí và quạt tản nhiệt trong suốt thời gian bảo hành.

X400 White - một trong những case có cấu tạo kính của Jonsbo. Ảnh: Jonsbo

Với vỏ case có cấu tạo kính, doanh nghiệp hỗ trợ thay mới nếu xảy ra lỗi từ nhà sản xuất, thiên tai hoặc các yếu tố khách quan khác. Đây là một trong những chế độ bảo hành hàng đầu trong ngành linh kiện PC tại Việt Nam.

Tuấn Vũ