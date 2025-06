Cách nhận biết Gas Bình Minh chính hãng

Các cửa hàng Gas Bình Minh có nhận diện thương hiệu thống nhất, sản phẩm có decal xuất xứ, niêm màng co và tem chống giả công nghệ cao.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (Anpha Petrol) cho biết nhãn hiệu "Gas Bình Minh" là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Anpha Petrol. Hiện nay, doanh nghiệp chỉ cấp phép sử dụng độc quyền cho một đơn vị duy nhất là Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh, một thành viên trong hệ thống của Anpha Petrol. Mọi sản phẩm, dịch vụ không đến từ hệ thống cửa hàng Gas Bình Minh chính hãng đều không được công ty đảm bảo về chất lượng và an toàn.

"Kinh doanh gas là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của pháp luật. Việc sử dụng các sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ cao về rò rỉ khí gas, cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của khách hàng và cộng đồng", vị đại diện nhận định.

[Cửa hàng phân phối chính hãng của Gas Bình Minh. Ảnh: Anpha Petrol

Để giúp khách hàng nhận biết gas chính hãng, doanh nghiệp đưa ra một số khuyến cáo.

Nhận diện cửa hàng chính hãng và xác thực website

Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, Anpha Petrol xây dựng hệ thống bao gồm các kho chứa đầu mối chiến lược ở cả hai miền Nam - Bắc và mạng lưới hơn 90 cửa hàng chính hãng, phục vụ hơn 2 triệu khách hàng là các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trong đó, hệ thống cửa hàng Gas Bình Minh có nhận diện thương hiệu thống nhất. Danh sách đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại) của các cửa hàng này được công bố công khai và cập nhật liên tục tại website Gas Bình Minh đã được đăng ký và xác nhận bởi Bộ Công Thương của thương hiệu. Những cửa hàng Gas Bình Minh không có trong danh sách này đều là giả mạo. Khách hàng nên cảnh giác với các trang web có tên miền tương tự nhưng không phải là trang chính thức.

Bình Gas Bình Minh chính hãng với bộ nhận diện thương hiệu và thông tin liên hệ. Ảnh: Anpha Petrol

Kiểm tra bình gas chính hãng

Mỗi bình gas chính hãng khi giao đến khách hàng đều phải có đầy đủ 3 yếu tố: decal xuất xứ, tem niêm màng co nguyên vẹn trên van bình và tem chống giả công nghệ cao. Ngoài ra, do bình gas của Gas Bình Minh được chiết nạp tại nhà máy của Công ty Gia Đình (Gia đình Gas) - một đối tác chiến lược trong hệ thống, nên tem niêm màng co và tem chống giả sẽ mang logo của "Gia đình Gas".

"Mọi hoạt động của chúng tôi đều được dẫn dắt bởi phương châm 'Sản phẩm an toàn - Cuộc sống an toàn'", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Ông Kobayashi Naoki, Tổng giám đốc Anpha Petrol, chia sẻ bảo vệ thương hiệu không chỉ là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ lời hứa với khách hàng về sự an toàn và chất lượng. Anpha Petrol đang và sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý triệt để các hành vi làm giả, làm nhái thương hiệu.

"Chúng tôi cam kết hành động không khoan nhượng để đảm bảo người tiêu dùng được tiếp cận với những sản phẩm an toàn nhất", ông khẳng định.

Đội ngũ nhân viên Gas Bình Minh. Ảnh: Anpha Petrol

Anpha Petrol cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh truyền thông để giúp khách hàng dễ dàng nhận biết sản phẩm chính hãng, chung tay xây dựng một thị trường kinh doanh gas minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

(Nguồn: Anpha Petrol)