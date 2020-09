Cách Nhã Phương chăm con sốt khi thời tiết giao mùa

Nhã Phương chú ý dinh dưỡng, đo thân nhiệt cho bé thường xuyên, kết hợp dùng miếng dán KoolFever.

Thời tiết giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi thất thường dễ làm bé ốm, sốt,... khiến rất nhiều mẹ lo lắng, đặc biệt là những mẹ mới có con đầu lòng. Nhã Phương cũng không ngoại lệ. Lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ, cô rất lo lắng mỗi khi giao mùa, công chúa nhỏ trán lại nóng, hầm hập sốt. Vì vậy, cô đã tìm hiểu rất nhiều sản phẩm giúp bé hạ sốt lành tính.

Nhã Phương chia sẻ, bản thân lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, đứng trước hàng ngàn sản phẩm trên thị trường với đủ cách quảng cáo khác nhau, Nhã Phương không tránh khỏi hoang mang, cũng không dám cho con dùng thử vì sợ các sản phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bé. Đến khi được một người bạn từ Nhật xách về cho hộp miếng dán hạ sốt KoolFever - sản phẩm nhiều mẹ Nhật tin dùng, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì tìm được sản phẩm phù hợp với con, lại đúng ý mẹ.

"Bé dùng thử thì thấy khuôn mặt dễ chịu, sờ trán đỡ nóng hơn hẳn. Miếng dán dùng đến 6-7 tiếng mà bé vẫn thấy thoải mái và hạ sốt tốt", Nhã Phương cho biết.

Bà xã Trường Giang tin dùng miếng dán hạ sốt KoolFever cho con gái.

Bà xã Trường Giang cho hay, khi bóc miếng dán KoolFever, điểm khác biệt có thể thấy là những hạt làm mát trên bề mặt miếng dán. Với miếng dán hạ sốt thông thường, các mẹ thường lo lắng nhất là làn da nhạy cảm của bé bị kích ứng do hoạt chất Menthol - có mùi bạc hà, tạo cảm giác the mát nhưng lại dễ bay hơi, không thực sự thiện với da trẻ em.

Với KoolFever, Menthol được "giấu" trong một lớp vỏ tạo thành hạt làm mát, giúp kéo dài cảm giác the mát, đảm bảo an toàn cho làn da non nớt của bé. Bên cạnh đó, cơ chế làm mát vật lý của KoolFever cũng có lớp hydro gel có khối lượng, độ ẩm lớn hơn, kéo dài thời gian làm mát. Thay vì sử dụng màng ngoài bằng polyester gây bức bí, KoolFever dùng sợi bông ém để thông khí, tạo điều kiện cho nước bốc hơi, hạ nhiệt cho trẻ.

KoolFever luôn đồng hành cùng bé.

Lớp keo dính ở bề mặt gel tiếp xúc với da cũng được loại bỏ để không cản trở sự khuếch tán nhiệt. Mỗi khi ra ngoài, Nhã Phương cũng luôn mang theo miếng dán hạ sốt KoolFever, đề phòng con sốt mỗi lúc đi chơi, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa.

Dinh dưỡng cho bé quan trọng, vì vậy, khi chăm sóc con bị ốm, sốt Nhã Phương bổ sung nước lọc, trái cây hoặc sữa nhiều hơn thường ngày để bé không bị mất nước. Đồ ăn thường ngày cũng nên ưu tiên cho các món canh, súp...Thay vào đó, bà xã Trường Giang cho con mặc quần áo thoải mái, nhẹ nhàng và ở trong một căn phòng thoáng đãng, mát mẻ. Ngoài ra, Nhã Phương cần thận tham khảo bác sĩ trước khi dùng thuốc hạ sốt cho con.

Các mẹ Nhật luôn tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho con. KoolFever - Sản phẩm bán chạy số 1 Nhật Bản (Do Công ty nghiên cứu thị trường intage khảo sát trong 36 tháng khảo sát trên 3,110 cửa hàng, từ tháng 2/2017 đến 2/2020), được tin dùng tại 28 quốc gia khác trên thế giới.

Lê Nguyễn