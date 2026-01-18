Cách người Ukraine chống chọi giá rét giữa khủng hoảng năng lượng

Giữa mùa đông -20 độ và hạ tầng năng lượng bị tàn phá, người Ukraine chống chọi giá rét bằng mọi thứ họ có thể tìm thấy.

Kateryna Skurydina đi ngủ với bộ đồ giữ nhiệt, hai chiếc áo len và một chiếc khăn quàng cổ. Cô đắp lên mình một chiếc chăn lông vũ và hai lớp chăn len khác. Nhưng vũ khí bí mật của cô chính là chú mèo nhỏ tên Pushok.

"Thân nhiệt của nó rất cao, nên nó giống như túi chườm nóng di động vậy", cô kể.

Hệ thống sưởi trong căn hộ của Skurydina đã không hoạt động kể từ sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga vào hạ tầng năng lượng ở Kiev đầu tháng này. Cuộc tấn công đã khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp và trường học tại thủ đô Ukraine rơi vào cảnh mất điện.

Tuần này, nhiệt độ đã giảm xuống mức -19 độ C. Giới chức Ukraine nhận định việc Nga chọn thời điểm tập kích dữ dội hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, bởi lưới điện bị phá hủy sẽ khiến hệ thống sưởi bằng nước nóng của Kiev tê liệt, đẩy người dân thành phố vào cảnh tối tăm và lạnh lẽo.

Một tình nguyện viên đang rán bánh trên bếp lò tại một điểm trợ giúp tại công viên ở Kiev ngày 15/1. Ảnh: AFP

Giống đa số người dân Ukraine, Skurydina đã dần thích nghi với việc liên tục bị mất điện. Cô trang bị sẵn sạc dự phòng và các thiết bị khác để dùng khi mất điện. Căn hộ của cô chất đầy nến điện và đèn pin dã ngoại.

Tuy nhiên, cái lạnh của mùa đông năm nay thực sự khắc nghiệt. Nhiệt độ bên trong căn hộ của cô những ngày qua xuống tới 10 độ C, thấp hơn 8 độ so với mức khuyến nghị an toàn cho sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Mọi chuyện thực sự khó khăn. Khi không còn hệ thống sưởi, tôi mới nhận ra điện không phải là ưu tiên số một nữa. Nếu mất điện nhưng có nhiệt sưởi, mọi thứ vẫn ổn", cô nói, đồng thời cho biết bản thân thường chọn cách tập thể dục để cải thiện tâm trạng mỗi khi mất điện.

"Vận động giúp tôi duy trì lý trí. Tôi thường đến phòng tập chạy vận hành bằng nhiên liệu sinh học, nhưng hôm qua họ cũng phải đóng cửa vì quá lạnh. Thực sự không còn nơi nào để đi", cô nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/1 ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, thừa nhận hậu quả từ các đợt tập kích của Nga, kết hợp với nền nhiệt thấp, đang khiến tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Kiev là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng tình trạng mất điện cũng diễn ra trên khắp Ukraine. Nhiều trường học phải đóng cửa vì không thể duy trì nhiệt độ an toàn cho lớp học. Các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng, vốn là nơi trú chân cho nhiều người dân tìm kiếm hơi ấm và nguồn điện, cũng buộc phải dừng hoạt động. Một số máy phát điện chạy bằng diesel cũng không thể vận hành vì thời tiết quá lạnh.

Giới chức Kiev và nhiều khu vực khác ở Ukraine đã vận hành hàng trăm điểm trú ẩn cho người dân sưởi ấm, sạc thiết bị và làm việc. Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ mở thêm nhiều điểm như vậy trong thời gian tới.

Iryna Palandina, một người gần đây ghé qua điểm trú ẩn tại Kiev, cho biết gia đình bà không có điện, nước sạch và không thể nấu ăn.

"Chúng tôi đến đây chỉ để uống một tách trà vì ở nhà không còn gì để đun nước. Gia đình tôi đã chuẩn bị các thiết bị tích điện và pin dự phòng, nhưng điện chỉ có 2 tiếng mỗi ngày nên các thiết bị đều không kịp sạc đủ", bà nói.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân Kiev ở khu vực có điện nhiều giờ hơn trong ngày đang tích cực hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tại một số khu dân cư, người dân tập trung tại sân chung để đốt lửa nấu ăn và trò chuyện. Những video ghi lại cảnh người dân nướng thịt, uống đồ uống nóng và nhảy múa để giữ ấm đang được lan truyền như minh chứng cho tinh thần vượt qua khó khăn của người Ukraine.

Những chiếc lều tạm trú cho người dân Ukraine trong cảnh giá rét và mất điện ở thủ đô Kiev ngày 15/1. Ảnh: AP

Nga tuyên bố các cuộc tập kích của họ nhằm vào mạng lưới năng lượng phục vụ cho mục đích quân sự của Ukraine. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố dữ liệu cho thấy đã có ít nhất 256 cuộc tập kích của Nga nhắm vào cơ sở năng lượng và hệ thống cung cấp nhiệt kể từ khi mùa đông ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 10/2025. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine ngày 16/1 cho hay không một nhà máy điện nào ở nước này còn nguyên vẹn.

Ngồi co ro trong căn hộ lạnh lẽo, Skurydina đã quyết định đặt mua trên mạng thêm một chiếc chăn điện và hai túi sưởi để chống chịu với giá lạnh.

"Trong lúc tuyệt vọng vì trời quá lạnh, tôi đã đặt mua tất cả những gì mình thấy, mua tất cả những gì tôi thích", cô nói và chỉ vào một thiết bị sưởi tự chế từ nồi đất và mấy cây nến nhỏ. "Nó hoạt động giống như lò sưởi mini để hơ tay. Thực tế nó không thể làm ấm được cả căn phòng, nhưng nếu bạn ngồi ngay cạnh nó để làm việc với máy tính thì cũng thấy ấm áp hơn chút".

Chú mèo nhỏ Pushok của cô giờ cũng được mặc thêm áo len và tập ăn súp nóng để giữ ấm cơ thể.

"Khi đại dịch Covid-19 ập đến, chúng tôi đã tưởng đó là điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng sau đó chúng tôi lại chống chịu với những đòn tập kích và mất điện. Tôi tin chúng tôi sẽ trở thành một dân tộc vô cùng quật cường", Skurydina nói.

Thanh Tâm (Theo CNN)