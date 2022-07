Cách nào gửi clip 'xe vượt đèn đỏ' cho cảnh sát giao thông?

Tôi có video ghi cảnh vi phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là vượt đèn đỏ, giờ muốn cung cấp cho công an để phạt nguội thì gửi về địa chỉ nào? (Đặng Phương)

CSGT trả lời

Trung tá Dương Thị Hồng Ngân, Đội trưởng CSGT - Trật tự (Công an TP Hà Tĩnh) cho biết, các cá nhân, tổ chức khi ghi sở hữu hoặc nhận được thông tin, dữ liệu phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có thể cung cấp cho đơn vị cảnh sát giao thông nơi xảy ra vụ việc thông qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng, đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp.

Người gửi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, nguyên vẹn của dữ liệu đã cung cấp; ghi rõ họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xác minh, xử phạt cần liên hệ.

Phạt nguội giao thông từ video người dân cung cấp Một video ghi lại cảnh vượt đèn đỏ được gửi về Công an TP Hà Tĩnh hôm 26/7, tài xế bị phạt gần 6 triệu đồng. Video: Công an cung cấp

Các dữ liệu, thông tin phải đảm bảo các điều kiện sau: Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật; Phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

"Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức khi cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác. Họ được yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp", trung tá Ngân cho hay.

Theo bà Ngân, riêng với Công an TP Hà Tĩnh, đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ qua trang thông tin điện tử 'Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông' và các hình thức khác theo quy định".

Đức Hùng