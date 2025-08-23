Cách nào chống thấm cho nhà ở trong mùa mưa?

Mùa mưa làm lộ rõ điểm yếu chống thấm tại các công trình nhà ở, đặc biệt là nhà phố xây sát nhau và chung cư cũ.

Logia căn chung cư cũ ở tầng 10 của chị Thu Anh (TP HCM) thường xuyên bị thấm nước mỗi khi mưa kéo dài. Mưa lớn, nước không thoát kịp qua hệ thống logia khiến mặt sàn đọng nước cục bộ. Bên cạnh đó, một số đoạn gioăng cao su ở khung cửa kính đã lão hóa, mất độ đàn hồi, kết hợp với các mối nối không kín tạo điều kiện cho nước mưa xâm nhập vào bên trong.

Nước len vào phòng khách, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực sàn gỗ. Mỗi khi mưa lớn, kéo dài, các thành viên trong gia đình phải dùng giẻ lau để thấm liên tục, tránh nước ngấm xuống sàn.

Nước mưa thấm qua khe cửa logia khiến sàn gỗ trong căn hộ bị ẩm, lâu ngày có thể khiến sàn bị cong vênh. Ảnh nhân vật cung cấp

Ngôi nhà phố ba tầng nằm trong khu dân cư đông đúc tại Hà Nội của anh Đức Minh cũng gặp tình trạng tương tự.

Công trình có ba mặt tiếp giáp nhà hàng xóm, không có khoảng hở nên toàn bộ tường bao không thể mở cửa sổ hay lắp các khe thoát nước. Sau nhiều năm sử dụng, gia chủ phát hiện một số khu vực tường bị loang lổ, lớp sơn bong tróc, đặc biệt ở tầng một và hai, nơi tiếp xúc trực tiếp với tường nhà bên. Dù đã sơn lại bằng vật liệu chống thấm, hiện tượng ẩm mốc vẫn tái diễn.

Chủ nhà chia sẻ việc xử lý gặp nhiều khó khăn do không thể tiếp cận mặt ngoài tường để thi công, chống thấm từ bên trong nhà không hiệu quả.

Mảng tường ẩm mốc do bị ngấm nước mưa lâu ngày. Ảnh nhân vật cung cấp

Việt Nam đang vào cao điểm mùa mưa ở cả hai miền, tình trạng thấm dột tại các công trình xuất hiện phổ biến, đặc biệt nhà liền kề, xây sát vách hoặc chung cư cũ. Theo KTS Bùi Thái (Công ty T&PAC Architects), để xử lý tường nhà bị ẩm, việc quan trọng nhất là cần tìm đúng nguyên nhân gây thấm. Từ đó, gia chủ mới có thể chọn được cách khắc phục phù hợp với từng giai đoạn công trình.

Với công trình đang thiết kế, chuẩn bị thi công, việc tối ưu cấu trúc và vật liệu là yếu tố tiên quyết. Nước có tính mao dẫn cao, có thể thẩm thấu qua các khe hở dù rất nhỏ. Trong nhà phố, các vị trí tiếp xúc giữa hai công trình liền kề dễ bị thấm do không có khoảng trống thoát nước, nên giải pháp xử lý là cần hạn chế tối đa các khe hở, kết cấu càng liền mạch càng tốt.

KTS Thái khuyến nghị nên sử dụng bê tông đúc liền khối cho toàn bộ phần bao che như tường, mái thay vì xây gạch. Bởi khi dùng tường gạch, chênh lệch hệ số giãn nở giữa gạch và bê tông dễ tạo ra các vết nứt, là điểm yếu cho nước thấm vào.

Ngoài vật liệu, cấu trúc công trình cần được thiết kế linh hoạt. Việc kết hợp các lớp chống thấm mềm dẻo, màng phủ hoặc lớp lót co giãn đồng bộ với vật liệu chính giúp tăng độ bền kết cấu và hạn chế rạn nứt theo thời gian.

Với nhà đã hoàn thiện, nhất là các căn có sân thượng, tum hoặc phần hông không được bảo vệ, có thể áp dụng giải pháp gia cố chống thấm. Cách làm phổ biến là lợp mái tôn để tránh nước mưa trực tiếp lên bề mặt sàn mái, giảm co ngót do thay đổi nhiệt độ. Mái nên thiết kế dốc nhẹ để nước thoát nhanh, tránh đọng lâu ngày gây nứt.

Các phần tường bên hông nhà nếu tiếp giáp với công trình khác, giải pháp đơn giản và hiệu quả là ốp tôn hoặc gạch, đá. Việc chỉ sơn chống thấm không đủ hiệu quả nếu không có lớp bảo vệ cơ học.

Trong các khu chung cư cũ, hiện tượng thấm thường xuất hiện tại logia, sàn vệ sinh hoặc tường tiếp giáp ngoài. Việc sửa chữa cần có phương án chống thấm cục bộ, gia cố các lớp hoàn thiện hoặc dùng thêm các lớp phủ mới tùy tình trạng từng vị trí.

Theo KTS Bùi Thái, thiết kế hợp lý, đồng bộ vật liệu và xử lý kỹ các chi tiết tiếp giáp là cách hiệu quả để bảo vệ công trình trước điều kiện mưa ẩm kéo dài tại Việt Nam.

Bích Phương