Cách nào cấp lại biển số xe khi không chính chủ?

Xe máy của tôi bị mất biển số. Tôi chỉ có giấy đăng ký xe nhưng đứng tên chủ cũ, ở tỉnh khác, phải làm sao để được cấp lại? (Lê Lâm)

Luật sư tư vấn

Theo quy định của pháp luật, để được cấp lại biển số đã mất, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe, sau đó mới có thể xin cấp lại biển số.

Thủ tục sang tên, đăng ký xe:

Theo điều 12 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, nếu sang tên từ tỉnh, thành phố này đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, bạn cần đến cơ quan công an đã cấp đăng ký chiếc xe trước đó, làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: giấy tờ của chủ xe; hai giấy khai sang tên (mẫu số 04 ban hành kèm thông tư này); giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Thời gian hoàn thành thủ tục không quá hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ điều 13, khi đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến, bạn đến cơ quan công an nơi bạn có hộ khẩu, xuất trình giấy tờ của chủ xe và nộp hồ sơ bao gồm: giấy khai đăng ký xe; chứng từ, lệ phí trước bạ theo quy định, giấy khai sang tên xe và phiếu sang tên xe di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gốc của xe theo quy định.

Thủ tục cấp lại biển số xe:

Sau khi thực hiện xong thủ tục sang tên, đăng ký xe, bạn tiến hành thủ tục cấp lại biển số xe đã mất.

Hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này); giấy chứng nhận số xe và các loại giấy tờ khác như: giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

Bạn có thể nộp hồ sơ lên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoặc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện) để xin cấp lại biển số xe.

Thời gian cấp lại biển số không quá 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí cấp lại biển số xe đối với xe máy là 50.000 đồng/xe.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX