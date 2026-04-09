Cách mỹ phẩm Ziaja chinh phục khách hàng

Thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Ba Lan tạo dựng niềm tin cho khách hàng bằng triết lý làm đẹp dựa trên nền tảng y khoa và hiệu quả thực tế.

Năm 1989, Ziaja được thành lập bởi hai dược sĩ Alexandra và Zenon Ziaja với việc "mang DNA ngành dược" vào sản phẩm chăm sóc da. Không đi theo các hoạt chất làm đẹp theo trào lưu, thương hiệu này tập trung vào các thành phần thiên nhiên như sữa dê, các chiết xuất thảo dược.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu (EUPC Group), đơn vị phân phối sản phẩm Ziaja tại Việt Nam, cho biết giá trị thật là cách Ziaja thuyết phục khách hàng. Thương hiệu mang đến các giải pháp thực tế, đúng điểm chạm cho từng nhu cầu nhỏ nhất của người tiêu dùng.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu (EUPC Group). Ảnh: EUPC Group

Người đẹp Doãn Hải My, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, một trong những người đẹp có ảnh hưởng trên mạng xã hội cho biết sản phẩm yêu thích của cô là kem dưỡng da tay của Ziaja. Cô đánh giá cao sản phẩm nhờ khả năng thẩm thấu tức thì.

Với Doãn Hải My, tiêu chuẩn cho một sản phẩm dưỡng da không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cảm giác khi sử dụng. Do đặc thù công việc, cô liên tục cần sử dụng điện thoại và máy tính, một sản phẩm dưỡng ẩm không gây nhờn rít, không để lại dấu vết trên các thiết bị công nghệ là điểm cộng. Ziaja đã giải quyết được bài toán về tính tiện dụng và tâm lý người dùng trong nhịp sống hiện đại.

Còn Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn kem tay ô liu Ziaja nhờ giá thành rẻ và tính đa năng của sản phẩm. Đỗ Thị Hà không chỉ dùng kem tay Ziaja để làm mềm da, mà còn nuôi dưỡng móng chắc khỏe. Việc một sản phẩm có giá thành bình dân nhưng giải quyết được nhiều vấn đề (dưỡng da, chăm sóc móng) đã giúp Ziaja cạnh tranh được với nhiều thương hiệu làm đẹp khác.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng kem tay ô liu Ziaja. Ảnh: EUPC Group

Không chỉ dừng lại ở các dòng kem tay, Ziaja còn chinh phục khách hàng qua một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc cơ bản và chuyên sâu. Các dòng sản phẩm như Manuka Tree dành cho da dầu mụn giúp cân bằng độ ẩm và se khít lỗ chân lông; hay dòng Ziaja Med tập trung hỗ trợ các tình trạng da liễu cụ thể như khô da, viêm da cơ địa đã trở nên quen thuộc trong các đơn kê của bác sĩ da liễu. Đặc biệt, sản phẩm vệ sinh phụ nữ Intimate cũng góp phần đưa tên tuổi thương hiệu trở nên phổ biến nhờ tính dịu nhẹ và độ pH cân bằng.

Theo bà Hải, điểm khác biệt của Ziaja là mang đến sản phẩm an toàn, lành tính và hiệu quả cho mọi thành viên trong gia đình. Thương hiệu hướng tới định vị là thương hiệu "Top to Toe", đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện từ da, tóc, móng đến răng miệng cho mọi độ tuổi.

"Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm từ chăm sóc da mặt, cơ thể đến các dòng chuyên sâu giúp Ziaja hiện diện trong đời sống của người tiêu dùng, từ đó xây dựng lượng khách hàng thân thiết", bà Hải nói.

Để tăng tính cạnh tranh, Ziaja đảm bảo chất lượng sản phẩm cho một mức chi phí hợp lý. Thương hiệu tối ưu hóa quy trình sản xuất và chi phí marketing để mang đến những sản phẩm châu Âu nhưng có mức giá phù hợp với số đông.

Sản phẩm kem tay từ sữa dê của Ziaja. Ảnh: EUPC Group

Sự kết hợp giữa thành phần an toàn, hiệu quả rõ rệt, trải nghiệm người dùng tối ưu và giá thành hợp lý đã giúp Ziaja tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam sau 18 năm có mặt. Hiện thương hiệu duy trì tốc độ tăng trưởng với kế hoạch ba năm liên tiếp đạt mức tăng 1,3-1,5 lần mỗi năm. Sản phẩm của Ziaja đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành. Trong thời gian tới, đơn vị phân phối đặt mục tiêu cụ thể cho từng kênh: thương mại điện tử, hệ thống đại lý, điểm bán lớn và cơ sở y tế, với chính sách phù hợp cho từng giai đoạn phát triển.

Bà Hải khẳng định dược mỹ phẩm Ziaja đặc biệt phù hợp với thị trường Việt Nam, khi hội tụ đầy đủ những yếu tố then chốt như độ lành tính cao, công thức được tối ưu về chất lượng và hiệu quả, đồng thời là các sản phẩm thuần chay với mức giá phải chăng.

"Toàn bộ danh mục sản phẩm Ziaja hiện nay đều đáp ứng tiêu chí này. Đó là hướng đi mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi để phục vụ nhu cầu chăm sóc da của người Việt", bà Hải nhấn mạnh.

Yên Chi