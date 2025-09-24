Cách mua vé tham quan vịnh Nha Trang từ 25/9

Khánh HòaTừ 25/9, du khách khám phá các hòn đảo nổi tiếng trên Vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Tằm sẽ trả phí tham quan từ 6.000 đồng, cao nhất là 40.000 đồng.

Vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, bắt đầu áp dụng biểu phí tham quan mới nhằm quy hoạch lại hoạt động du lịch, mang đến sự thuận tiện và minh bạch cho du khách. Việc nắm rõ các mức phí và cách thức mua vé sẽ giúp du khách có chuyến đi chủ động và thuận lợi. Các hướng dẫn sau dựa trên tìm hiểu và khảo sát của phóng viên VnExpress.

Du thuyền tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: Hoàng Sao

Mức phí tham quan cho từng hòn đảo

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, mức phí được áp dụng theo lượt tham quan mỗi điểm, không tính theo số ngày lưu trú. Đây là mức phí thắng cảnh, chưa bao gồm các chi phí khác như thuê tàu, ăn uống hay dịch vụ lặn biển, đi bộ dưới đáy biển.

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các điểm đến phổ biến:

Hòn Mun: 10.000 đồng/lượt. Đây là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái san hô đa dạng và là thiên đường cho hoạt động lặn biển ngắm san hô.

Hòn Tằm, Hòn Tre (khu vực Vinpearl), Hòn Một: đồng giá 8.000 đồng/lượt cho mỗi đảo. Hòn Tằm hấp dẫn với bãi tắm đẹp và các khu nghỉ dưỡng, trong khi Hòn Một là điểm đến cho những ai yêu thích sự yên bình và các hoạt động thể thao dưới nước.

Hòn Miễu - Trí Nguyên: 6.000 đồng/lượt. Nơi đây có hồ cá Trí Nguyên nổi tiếng, được xây dựng theo hình một con tàu hóa thạch.

Tour tham quan tổng hợp (nhiều đảo): 40.000 đồng/lượt. Đây là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện cho du khách muốn khám phá nhiều hòn đảo trong cùng một ngày. Vé này cho phép bạn đi qua tất cả các điểm thu phí nêu trên trong một hành trình.

Anh Minh Đức, một hướng dẫn viên địa phương, chia sẻ: "Việc áp dụng một mức phí chung cho tour nhiều đảo là rất hợp lý. Du khách không cần phải mua vé lẻ tẻ ở từng điểm, giúp lịch trình tour diễn ra suôn sẻ hơn".

Các trường hợp được miễn, giảm phí

Để tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận di sản, chính sách miễn giảm phí cũng được áp dụng rộng rãi:

Miễn 100% phí: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Giảm 50% phí: Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi; người cao tuổi (công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên); sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; người thuộc diện hộ nghèo; người có công với cách mạng và một số đối tượng chính sách xã hội khác.

Du khách thuộc diện miễn, giảm cần mang theo giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ liên quan (thẻ sinh viên, giấy xác nhận hộ nghèo...) để xuất trình tại quầy vé.

Địa điểm, cách thức mua vé

Du khách có hai hình thức để mua vé tham quan, đều được quản lý để đảm bảo quyền lợi và sự tiện lợi.

Mua vé trực tiếp

Du khách có thể đến một trong bốn điểm bán vé chính thức sau đây:

Bến tàu Du lịch Nha Trang

Bến thủy nội địa Phú Quý

Bến thủy nội địa Viện Hải dương học

Công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina

Tại các bến này, Ban quản lý vịnh đã bố trí nhân viên và bảng hướng dẫn chi tiết, công khai mức phí. Mua vé tại đây giúp du khách mua đúng giá niêm yết và tránh được tình trạng chèo kéo hay vé giả.

Mua vé trực tuyến

Để chủ động và không mất thời gian xếp hàng, du khách có thể truy cập website muavedulichnhatrang.com.vn.

Chị Thanh Mai, một du khách từ TP HCM, cho biết: "Tôi thấy mua vé online rất tiện. Hệ thống tự động gộp cả phí tham quan và phí sử dụng bến vào một lần thanh toán, chỉ cần quét mã QR khi qua cửa là xong."

Đây được xem là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm du lịch tại Nha Trang, giúp du khách có thêm thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của vịnh biển.

Bùi Toàn