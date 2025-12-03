Cách mua vé máy bay, đặt phòng với giá hời

Du khách nên sử dụng các trang web so sánh giá để quyết định nên đặt ngay hay chờ mức giá tốt hơn mới "xuống tiền" khi mua phòng khách sạn, vé máy bay.

Các chuyên gia từ tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? của Anh, chia sẻ những bí quyết hiệu quả giúp du khách tiết kiệm tiền cũng như săn được các ưu đãi hấp dẫn khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo.

Lời khuyên đầu tiên là "hãy để các trang so sánh giá giúp bạn quyết định nên đặt ngay hay chờ mức giá tốt hơn".

Lauren, nhà nghiên cứu cấp cao kiêm biên tập nội dung tại Which?, cho biết các trang như Google Flights, Hotels hay Kayak thường hiển thị các ô thông tin cho biết liệu đây có phải thời điểm tốt để "chốt giá" hay không. Những đánh giá này được dựa trên lượng dữ liệu giá khổng lồ và thường rất cụ thể.

Một số website đặt phòng, vé để du khách so sánh giá. Ảnh: Holiday Go

Ví dụ, Kayak thông báo với Which? rằng giá vé bay đến Tokyo, Nhật Bản, dự kiến tăng thêm 90 USD trong 45 ngày tới. Khi tìm kiếm khách sạn, Kayak cũng cho biết một khách sạn đang rẻ hơn 28% so với dự đoán - nghĩa là giá của nó có khả năng tăng trong thời gian tới. Google Hotels và Google Flights cũng có các tính năng tương tự giúp khách biết nên đặt ngay hay chờ.

Du khách cũng có thể sử dụng những công cụ tích hợp để tìm tuần rẻ nhất để đi du lịch, theo chia sẻ của Amy, nhà nghiên cứu cấp cao tại Which?.

Tại ứng dụng đặt dịch vụ du lịch Skyscanner, du khách cần nhập điểm khởi hành, tháng dự định đi và điểm đến mong muốn, công cụ này sẽ cung cấp mức giá trung bình và thời điểm đặt vé tốt nhất chính xác đến từng tuần.

"Nó cũng hiển thị những điểm đến khác rẻ hơn trong tháng khách muốn đi để cân nhắc thêm", Amy nói. Tuy nhiên, du khách cũng cần nhớ rằng dữ liệu được dựa trên năm trước đó, và giá vé máy bay mỗi năm có thể không đi theo cùng một mô hình.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên người dùng nên tận dụng các công cụ hỗ trợ như "everywhere" hoặc "explore" để săn giá rẻ. Trên Google Flights, du khách có thể bấm "anywhere" còn Skyscanner có mục "explore". Du khách cũng có thể dùng bản đồ hiện thị giá theo dữ liệu thời gian thực, lọc theo thời gian bay hoặc loại hình du lịch như "thiên nhiên", "biển", "trượt tuyết".

Nếu dự định mang hành lý ký gửi, hãy dùng bộ lọc "checked bag" để so sánh giá theo gợi ý của nhà nghiên cứu tại Which?, Trevor.

"Vé máy bay đôi khi có vẻ rẻ, nhưng khi thêm hành lý, giá sẽ tăng mạnh", Trevor nói thêm.

Kayak, Skyscanner hay một số nền tảng đều cho phép lọc theo tùy chọn hành lý, và Google Flights cho phép loại bỏ những kết quả không bao gồm hành lý ký gửi, giúp hành khách tính đúng được số tiền cần chi.

Naomi, phó tổng biên tập của Which?, cũng nhắc rằng khi xem kết quả, hãy luôn sắp xếp theo "cheapest" (rẻ nhất), không phải "best" (tốt nhất). Nếu du khách linh hoạt ngày đi có thể dùng công cụ biểu đồ giá để tìm ngày rẻ nhất. Biểu đồ giá của Google Flights giúp khách dễ dàng nhận ra ngày nào rẻ nhất nên chỉ cần tìm kiếm khoảng ngày dự định đi, sau đó cuộn xuống và bấm price graph.

Amy cũng nhắc rằng các trang so sánh giá đôi khi hiển thị kết quả khác nhau, nên du khách cần kiểm tra chéo giữa các nền tảng. "Nếu tìm được một deal tốt ở một trang, hãy kiểm tra lại chuyến bay hoặc khách sạn đó ở trang khác để chắc chắn mình có giá tốt nhất", cô nói.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên khách nên kiểm tra giá trực tiếp với hãng bay hoặc khách sạn vì đôi khi họ có thể giảm giá để khuyến khích đặt trực tiếp hoặc tặng bữa sáng miễn phí hay ưu đãi khác.

Với vé máy bay, hãy dùng trang so sánh để lọc lựa chọn, nhưng tốt nhất vẫn nên đặt trực tiếp với hãng. Đây là cách giảm rủi ro nếu khách cần thay đổi kế hoạch.

Anh Minh (Theo DM)

