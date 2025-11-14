Cách mua hàng giảm giá dịp Black Friday

Liệt kê danh sách món đồ cần mua, áp dụng voucher, mã giảm giá trước khi thanh toán... là bí quyết giúp người tiêu dùng mua sắm theo cách thông minh, hiệu quả.

Black Friday (hay còn gọi là "Ngày thứ Sáu đen tối") bắt nguồn từ Mỹ, là ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Năm nay, ngày này sẽ diễn ra vào 28/11, là dịp mua sắm lớn nhất trong năm, được người tiêu dùng trên toàn thế giới mong đợi. Để không bỏ lỡ những "deal hời" mà vẫn mua sắm thông minh tại Việt Nam, đại diện thương hiệu Điện Thoại Vui gợi ý cho các tín đồ mua sắm những bí quyết "săn sale" hiệu quả.

Lập danh sách những món đồ cần mua

Trước khi Black Friday bắt đầu, mỗi người nên dành thời gian lên danh sách những sản phẩm thực sự cần thiết như: đồ gia dụng, thiết bị công nghệ, điện thoại... thời trang hoặc mỹ phẩm. Việc này giúp tránh mua sắm cảm tính, giảm nguy cơ "cháy túi" vì những ưu đãi hấp dẫn xuất hiện khắp nơi.

Black Friday là dịp mua sắm đồ công nghệ với mức giá ưu đãi nhất năm. Ảnh: Điện Thoại Vui

Thêm đồ vào giỏ hàng trước giờ sale

Một trong những mẹo hiệu quả khi "săn sale" là chuẩn bị giỏ hàng trước khi chương trình bắt đầu. Việc chọn sẵn sản phẩm, màu sắc, kích cỡ và địa chỉ giao hàng giúp người tiêu dùng rút ngắn thao tác khi đến giờ vàng, tránh tình trạng "hết hàng trong tích tắc".

Bên cạnh đó, các chương trình giảm giá Black Friday thường chia thành nhiều khung giờ, đặc biệt là vào nửa đêm hoặc sáng sớm. Để không bỏ lỡ, người tiêu dùng nên cài báo thức và đăng nhập sẵn vào tài khoản trước giờ diễn ra khuyến mãi ít nhất 10 - 15 phút.

Khách hàng tận dụng những ưu đãi trong khung giờ vàng để mua sắm. Ảnh: Điện Thoại Vui

Áp dụng voucher, mã giảm giá khi thanh toán

Một bước không thể bỏ qua khi "săn sale" là sử dụng mã giảm giá, voucher hoặc điểm tích lũy. Nhiều nền tảng còn cho phép kết hợp các mã cùng lúc, giúp giảm thêm đáng kể chi phí đơn hàng.

Trước khi thanh toán, chủ tài khoản cũng nên kiểm tra kỹ các chương trình "giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử" hoặc "freeship cho đơn hàng đủ điều kiện". Việc tận dụng toàn bộ ưu đãi sẵn có sẽ tối đa hóa lợi ích, mua được hàng chính hãng với mức giá thấp nhất trong năm.

Black Friday Điện Thoại Vui ưu đãi dịch vụ sửa chữa điện thoại, laptop và máy cũ giá tốt. Ảnh: Điện Thoại Vui

Nhân dịp "Black Friday" sắp tới, để hỗ trợ người tiêu dùng mua được những món đồ công nghệ yêu thích với chi phí tiết kiệm, Điện Thoại Vui triển khai nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn.

Theo đó, người mua có cơ hội nhận các ưu đãi khi sửa điện thoại, laptop, hoặc mua phụ kiện, điện thoại cũ giá giảm sâu. Điện Thoại Vui cam kết minh bạch về giá và nguồn gốc sản phẩm, không bán hàng trôi nổi hay kém chất lượng. Chính sách bảo hành tại đây rõ ràng, hỗ trợ đổi trả linh hoạt.

Ngoài ra, đơn vị nhận giao hàng toàn quốc nhanh chóng, nhận hàng tận nơi chỉ sau ít ngày đặt. Người tiêu dùng có thể thanh toán theo nhiều hình thức như: chuyển khoản, quét mã QR, trả góp 0% lãi suất.

(Nguồn: Điện Thoại Vui)