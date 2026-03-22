Phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) dạng mô-đun gồm ba thành phần chính: cánh, khoang lái trung tâm và khung gầm có bánh xe.

Mẫu eVTOL do Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào đầu tháng 2 tại sân bay Yongchuan Da’an ở thành phố Trùng Khánh.

Cách mô-đun ôtô bay Trung Quốc hoạt động Video: ETS Lab

Phương tiện sử dụng cấu hình tách rời với ba thành phần chính: cánh, khoang lái trung tâm và khung gầm, tạo thành một mô-đun bay và một mô-đun di chuyển trên mặt đất. Mô-đun bay có thể đạt tốc độ 150 km/h ở độ cao dưới 3.000 m. Mô-đun mặt đất, dựa trên khung gầm điều khiển điện tử và thuần điện, có phạm vi hoạt động được báo cáo là hơn 300 km.

Thiết kế mô-đun bao gồm cơ chế tự động căn chỉnh và tách rời cho phép kết nối và tách rời theo chương trình giữa mô-đun bay và mô-đun mặt đất. Các nhà phát triển cho biết cách bố trí này hỗ trợ các khoang lái có thể tùy chỉnh, nhiều loại khung gầm khác nhau và nhiều cấu hình cánh để đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau.

Máy bay này được phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bay và tích hợp các công nghệ từ cả lĩnh vực hàng không vũ trụ và ôtô. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm vận tải đô thị, hậu cần và ứng phó khẩn cấp.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)