Cách MediUSA bảo vệ uy tín thương hiệu

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA Krill Oil có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 8621/2019/ĐKSP, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 267/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 20/2/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA Cougfy có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 10718/2021/ĐKSP, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 269/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 20/2/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA Vitamin B-Complex Drops (30 ml liquid) có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 6688/2024/ĐKSP, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2351/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 27/12/2024.

Các thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.