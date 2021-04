Cả hai bà mẹ đều ưu tiên sử dụng thực phẩm hữu cơ dù thừa nhận giá thành nhỉnh hơn so với thực phẩm thường, vì hiểu đây là nguồn thực phẩm an toàn, bổ dưỡng, và quá trình sản xuất hữu cơ cũng mang lại lợi ích bền vững cho môi trường.

Đầu tiên, đối với bữa ăn hằng ngày, chị Chi lựa chọn trên tiêu chí chất lượng. "Chúng mình sử dụng khá nhiều các sản phẩm hữu cơ (sữa, gừng, hoa quả, rau củ...) để đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình", chị Chi kể. Còn chị Giang cho rằng sử dụng thực phẩm hữu cơ tốt cho môi trường hơn mình vẫn nghĩ. Thực phẩm hữu cơ được nuôi trồng trong điều kiện tự nhiên "nguyên bản", không có phân bón hóa học đầu độc đất, không có thuốc trừ sâu tiêu diệt cả những côn trùng có lợi, không có thuốc kích thích tăng trưởng ép vật nuôi phải lớn nhanh đến mức trái tự nhiên.

Thứ hai, lựa chọn sữa theo tiêu chí xanh - sạch. Gi và Tee còn nhỏ, sữa là một thực phẩm thường xuyên của các bé. Cả hai bà mẹ gợi ý các mẹ lựa chọn loại sữa NAN Organic 3, dành cho trẻ từ 2-6 tuổi của Nestlé vì phù hợp với lối sống xanh - sạch nhờ các thành phần từ 100% sữa hữu cơ có nguồn gốc từ những trang trại đạt tiêu chuẩn Organic của NASAA (tổ chức chứng nhận hữu cơ của Australia), vừa hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho bé mà lại còn có hương vị hấp dẫn các bé. Nguồn sữa lấy từ những chú bò được chăn nuôi tự nhiên, khỏe mạnh, đáp ứng đủ 4 tiêu chí: con giống khỏe mạnh được chọn lựa kỹ càng; nguồn thức ăn nuôi dưỡng 100% hữu cơ không thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp hay dư lượng kháng sinh; được vận động vui chơi và hít thở không khí trong lành; mật độ nuôi - chăn thả xoay vòng, không gian chăn thả rộng lớn giúp bò phát triển tự nhiên.

Đồng thời, sữa bột công thức NAN Organic 3 còn được sản xuất theo quy trình, quy định về chất lượng và an toàn của Nestlé Thụy Sỹ nên các mẹ khá an tâm khi cho con sử dụng. "Con mình hệ tiêu hóa còn non nớt nên thực phẩm hữu cơ thật sự góp phần quan trọng nuôi dưỡng hệ tiêu hóa của bé được phát triển khỏe mạnh", chị Giang chia sẻ. Sản phẩm cung cấp lượng đạm whey vượt trội cùng 100% lactose hữu cơ, giúp trẻ giảm táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa; DHA & ARA giúp phát triển trí não và thị lực; kẽm và Vitamin C, D củng cố hệ miễn dịch.

Cùng quan niệm lối sống xanh - sạch không phải là điều quá to tát, chủ yếu đều xuất phát từ những việc giản dị thường ngày, bớt một chút chất thải ra môi trường, bớt tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên không cần thiết đã là sống xanh - sạch, cả hai bà mẹ đều tập cho con nhiều thói quen lành mạnh và tích cực như tiết kiệm điện nước, không xả rác bừa bãi.... "Một em bé biết tự bỏ rác vào đúng nơi quy định, nhất định khi trưởng thành sẽ không bao giờ xả rác lung tung", chị Chi chia sẻ.

Bé Tee con trai chị Chi bắt đầu được mẹ hướng dẫn lối sống xanh sạch khi gần 3 tuổi. Từ nhìn hành động của bố mẹ, Tee ghi nhớ và bắt chước. Chị Chi luôn dạy con thực hành lối sống tiết kiệm, hạn chế rác thải: tắt điện - nước khi không sử dụng, giữ lại các vật dụng có thể tái chế... Việc mua sắm quần áo hoặc đồ chơi, sách truyện cho Tee chỉ diễn ra khi cần hoặc có giảm giá. Gia đình thường tái sử dụng lại những đồ dùng thay vì vứt chúng đi.