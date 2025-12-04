Cách Mazda kết hợp nghệ thuật và cơ khí trong ngành ôtô

Mazda đưa ra hai biểu tượng Sakura và Samurai trong văn hóa Nhật Bản làm nền tảng tái hiện DNA của thương hiệu, áp dụng trong quá trình phát triển các dòng xe.

Trong văn hóa Nhật Bản, loài hoa Anh đào (Sakura) đại diện cho vẻ đẹp tinh tế, còn hình ảnh Samurai biểu trưng cho sự bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sự chuẩn xác. Hai yếu tố trên được Mazda đưa vào trong quá trình phát triển các dòng xe, với nguyên tắc thiết kế từ Sakura (tính thẩm mỹ) kết hợp nguyên tắc sản xuất từ Samurai (đảm bảo chất lượng và hiệu suất).

Vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế Kodo lấy cảm hứng từ hình tượng Sakura. Ảnh: Mazda

Cảm hứng từ loài hoa Anh đào giúp hãng xe Nhật Bản đưa ra triết lý thiết kế "Car as Art – chiếc xe là tác phẩm nghệ thuật". Tại Mazda, đội ngũ thiết kế của hãng cân nhắc tỷ lệ các đường nét trên thân xe, các bề mặt được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo sự kết nối và nhất quán. Đơn cử, tùy chọn sắc đỏ Soul Red Crystal trên các mẫu xe của hãng này có thể phản chiếu ánh sáng theo đường cong ở thân, làm nổi bật các đường nét và bề mặt.

Đại diện hãng cho biết, nguyên tắc thiết kế dựa trên Sakura được áp dụng từ mặt trước, thân xe đến phần đuôi. "Từng chi tiết được phát triển theo nguyên tắc thẩm mỹ Nhật Bản, tập trung vào sự đồng bộ của hình thức và ánh sáng. Sakura được sử dụng như tiêu chuẩn để định hình hình dáng, tỷ lệ và màu sắc, từ bản vẽ đến xe hoàn thiện", đại diện hãng nói.

Sắc đỏ Soul Red Crystal trên các dòng xe Mazda tại Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Hình tượng Samurai cũng được Mazda ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, là biểu tượng cho tính kỷ luật, chính xác và tuân thủ quy trình. Thời phong kiến Nhật Bản, các Samurai thường mang bên mình chiếc kim khâu do chính họ tự rèn để khâu áo giáp hoặc xử lý vết thương. Vùng Hiroshima, nơi Mazda đặt trụ sở chính là cái nôi của nghề chế tác kim khâu thủ công, về sau được phát triển thành kỹ thuật luyện thép Tatara nổi tiếng và tinh thần Monotsukuri - kết hợp kỹ nghệ, kinh nghiệm và tâm lý trong chế tác.

Nguyên tắc này dần lan rộng sang nhiều ngành nghề khác, bao gồm đóng tàu và sản xuất ôtô, được Mazda đưa vào nền tảng kiểm soát chất lượng và hiệu suất xe. "Tương tự rèn kim, thép chế tạo chi tiết trải qua các bước tôi, ram, mài và đánh bóng. Nguyên tắc này được Mazda áp dụng trong sản xuất các bộ phận động cơ, khung gầm và linh kiện, bảo đảm độ bền và khả năng vận hành ổn định", đại diện hãng nói.

Hình tượng Samurai được Mazda coi là biểu tượng của tính kỷ luật và chính xác. Ảnh: Mazda

Sakura và Samurai là hai hình tượng giúp Mazda định hình triết lý khác biệt trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Hãng xe Nhật Bản quan niệm, cây kim khâu vùng Hiroshima có thể tạo khác biệt trong trải nghiệm may vá, tương tự mỗi chi tiết trên xe, dù nhỏ nhất cũng góp phần tạo trải nghiệm lái, sự an toàn và đóng góp cho giá trị tổng thể của chiếc xe.

"Di sản kỹ nghệ của Hiroshima, từ cây kim Samurai cho đến kỹ thuật Monozukuri đã trở thành nền tảng cốt lõi, định hình văn hóa chế tác của Mazda trên toàn cầu", đại diện hãng cho biết.

Quang Anh