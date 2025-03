Cách máy in thương hiệu Mỹ Lexmark ghi dấu ấn tại Việt Nam

Với bề dày kinh nghiệm và tập trung chất lượng, Lexmark mang đến những giải pháp in ấn và hình ảnh tối ưu cho doanh nghiệp Việt, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Lexmark thành lập năm 1991 sau khi IBM tách bộ phận máy in thành một công ty độc lập. Hiện công ty là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm, phần mềm, giải pháp và dịch vụ về in ấn và hình ảnh. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành in ấn và hiện diện tại 170 quốc gia, nhãn hàng đã xây dựng chỗ đứng tại thị trường Việt Nam bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng doanh nghiệp.

Các dòng sản phẩm chính của hãng gồm máy in laser đơn sắc, máy in laser màu, máy in đa chức năng. Bên cạnh đó là các giải pháp in ấn toàn diện giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt chú trọng đến bảo mật thông tin.

Lexmark cung cấp đa dạng các dòng máy in, từ máy in laser đến máy in phun. Ảnh: Lexmark

Thị trường máy in Việt Nam chia thành nhiều phân khúc là máy in tại nhà, văn phòng, doanh nghiệp và công nghiệp. Mỗi phân khúc đều có đặc thù riêng về nhu cầu và yêu cầu sản phẩm. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ, xu hướng chuyển đổi số và làm việc từ xa đang thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp in ấn di động, in ấn đám mây và giải pháp quản lý tài liệu thông minh. Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu máy in đã cạnh tranh để giành thị phần.

Nhằm cạnh tranh hiệu quả và khẳng định vị thế trên thị trường, Lexmark đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mang đến những công nghệ in ấn tiên tiến và đảm bảo chất lượng bản in sắc nét, bền màu. Đặc biệt thương hiệu cung cấp giải pháp in ấn Managed Print Services (MPS) toàn diện bằng việc đánh giá và thiết kế giải pháp riêng. Hãng có thể triển khai, quản lý thiết bị, cung cấp vật tư và bảo trì từ xa, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình in ấn, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.

Chất lượng và công nghệ là hai yếu tố cốt lõi mà Lexmark tập trung. Ảnh: Lexmark

Ngoài ra, trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng được quan tâm, Lexmark chú trọng bảo mật thông tin, trang bị cho các sản phẩm tính năng bảo mật tiên tiến, đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng. Bên cạnh đó, dịch vụ hậu mãi với chính sách bảo hành tận nơi, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cũng là điều mà Lexmark hướng đến.

Một yếu tố quan trọng góp phần thành công của Lexmark tại Việt Nam là sự hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld). Năm 2023, Lexmark bắt tay với Digiworld, nhà phân phối ICT hàng đầu Việt Nam. Sự hợp tác này đã tạo nền tảng cho thương hiệu trong việc phân phối sản phẩm, tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác với Digiworld giúp Lexmark bứt phá tại Việt Nam. Ảnh: Digiworld

Digiworld với mạng lưới phân phối rộng khắp và am hiểu thị trường đã giúp Lexmark đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh chóng, hiệu quả. Năm 2024, Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối có đóng góp doanh thu hàng đầu cho Lexmark tại sự kiện tri ân đối tác năm 2024 tại Philippines . Hiện hai bên triển khai các chiến lược then chốt để tăng tốc phát triển tại thị trường Việt Nam, bao gồm nâng cao nhận diện thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, phát triển sản phẩm và giải pháp, cũng như chú trọng dịch vụ khách hàng.

Với những lợi thế về công nghệ, dịch vụ và sự hợp tác chiến lược cùng Digiworld, Lexmark đang từng bước khẳng định vị thế thương hiệu máy in Mỹ tại thị trường Việt Nam. "Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh sôi động, Lexmark được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng, mang đến những giải pháp in ấn tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp Việt", đại diện Digiworld nhận định.

