Cách Masi chinh phục thị trường quốc tế

Masi xây dựng hệ sinh thái sản xuất và quản trị chuẩn quốc tế, kiểm soát nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng thị trường.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng chuẩn hóa, các thị trường lớn siết chặt tiêu chí đối với doanh nghiệp xuất khẩu, từ chất lượng đến năng lực cung ứng và kiểm soát nguồn nguyên liệu. Vì vậy, mở rộng thị trường không chỉ dựa vào sản lượng hay giá cả, mà đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành bền vững và chuỗi cung ứng ổn định lâu dài.

Masi là hệ sinh thái chuyên cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước, tập trung vào hai nhóm chủ lực gồm nguyên liệu nông sản và nguyên liệu từ biển. Từ định hướng phát triển, doanh nghiệp lựa chọn kiểm soát nguồn cung từ khâu sản xuất - nền tảng để đảm bảo chất lượng, tính ổn định và khả năng đáp ứng lâu dài cho đối tác.

Nhà máy Kim Long có diện tích hơn 10.000 m2. Ảnh: Masi

Hiện doanh nghiệp sở hữu và vận hành ba nhà máy, sản xuất các sản phẩm hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, nhà máy Kim Long và nhà máy Kim Đào tọa lạc tại Phan Thiết, khu vực gần cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận nguồn cá biển tươi, tối ưu hóa trong sản xuất và vận tải hàng hóa - giao hàng. Việc đưa nhà máy Kim Đào vào hệ sinh thái giúp Masi hình thành cụm sản xuất vận hành đồng bộ, qua đó nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm như bột cá, bột mực cho những đơn hàng có yêu cầu cao.

Nhà máy Kim Đào có diện tích hơn 10.000m2. Ảnh: Masi

Ở nhóm nguyên liệu nông sản, nhà máy Tiến Phát (Đồng Tháp) chuyên sản xuất cám gạo phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng của hệ sinh thái. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực bột cá, dầu cá, dịch cá, cám gạo, doanh nghiệp còn cung ứng đa dạng nguyên liệu như gạo tấm, trấu, mì lát, bã mì, bắp, lecithin, dầu cám gạo, khô dầu đậu nành, DDGs... tạo thành một hệ sinh thái khép kín.

Nhà máy Tiến Phát (Đồng Tháp). Ảnh: Masi

Song song với việc đầu tư vào năng lực sản xuất, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nguồn nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp tham gia Chương trình FIP theo chuẩn MarinTrust IP, nhằm tăng cường quản lý nguồn cá biển, đồng thời hướng tới các quy định giảm thiểu tác động môi trường.

Trong vận hành thực tế, tập đoàn đầu tư đồng bộ vào nhà máy, dây chuyền sản xuất, kho bãi và phòng lab theo tiêu chuẩn nhằm kiểm soát chất lượng. Các chỉ tiêu dinh dưỡng, độ ẩm, tạp chất và điều kiện bảo quản được theo dõi thường xuyên. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn GMP+, ISO 22000:2018 và HACCP...

Trên cơ sở hệ thống sản xuất và quản lý đã được chuẩn hóa, Masi hiện xuất khẩu ổn định sang các thị trường như Nhật Bản, Bangladesh và Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc được xem là thị trường có những yêu cầu chặt chẽ đối với doanh nghiệp xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ biển như bột cá. Ngoài chất lượng sản phẩm, thị trường này còn đánh giá năng lực quản lý, hệ thống sản xuất, khả năng kiểm soát rủi ro và quản lý nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp.

Masi là một số ít các doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu sản phẩm bột cá vào thị trường Trung Quốc và được cấp mã số đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu (GACC). Việc đáp ứng các yêu cầu này tạo nền tảng cho hoạt động xuất khẩu, đồng thời phản ánh mức độ chuẩn hóa của hệ thống sản xuất và quản trị của doanh nghiệp.

Ông Quảng Duy Sơn, Giám đốc Marketing tập đoàn, cho biết việc tham gia dự án MarinTrust và hoàn tất thủ tục cấp phép xuất khẩu bột cá sang thị trường Trung Quốc thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời khẳng định trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho việc các sản phẩm của tập đoàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Masi là tập đoàn có sự liên kết chiến lược và chia sẻ cùng hệ sinh thái với Care Solutions. Nhờ sự kết nối này, Masi có thể tận dụng và phát triển dựa trên nền tảng kinh nghiệm quản trị, hệ thống ERP chuẩn hóa, dịch vụ khách hàng 24/7, vận tải nội bộ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự đa ngôn ngữ của Care Solutions. Sự đồng bộ trong quản trị, vận hành giúp doanh nghiệp duy trì tính nhất quán trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để đối tác đánh giá mức độ tin cậy khi thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.

