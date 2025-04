Cách mạng AI giúp mỏ than đá Trung Quốc tăng vọt lợi nhuận

Một mỏ than đá ở Trung Quốc đạt lợi nhuận cao vượt bậc khi sử dụng robot AI, 5G, drone và xe tải tự động trong sản xuất.

Máy cắt vỉa than tại mỏ than đá. Ảnh: MSN

Trên cao nguyên Hoàng Thổ ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, nơi khai thác than đá từ lâu đồng nghĩa với lao động nặng nhọc và điều kiện nguy hiểm, mỏ Dahaize đang thay đổi ngành công nghiệp khai khoáng. Mỏ than khổng lồ do Tập đoàn Than đá Quốc gia Trung Quốc vận hành, phát triển ngay cả trong thời kỳ giá than đá sụt giảm và đạt biên lợi nhuận ròng lên tới 40% vào năm 2024, theo MSN.

Thành công của mỏ Dahaize là kết quả khi đặt cược vào cách mạng tự động hóa vốn táo bạo và đầy thách thức về mặt kỹ thuật đến mức những người hoài nghi từng cho rằng đây là kế hoạch bất khả thi, theo Liang Yunfeng, giám đốc điều hành mỏ kiêm người chỉ đạo công cuộc cải cách. Với trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng 5G hiện diện ở gần như mọi nơi, Dahaize là mỏ than đá thông minh nhất từng được xây dựng, theo Hiệp hội Than đá Quốc gia Trung Quốc.

Trải rộng trên 266 km2 với trữ lượng 3,2 tỷ tấn than đá, Dahaize vượt xa những mỏ than đá dưới lòng đất khác với sản lượng hàng năm 20 triệu tấn. Từ khi quá trình sản xuất bắt đầu năm 2023, 980 công nhân đã quản lý đội robot kết nối 5G, hệ thống đào hầm tự động và thuật toán AI giúp điều phối gần như mọi thứ, từ khai thác than đá tới chất lên toa xe chở hàng. Mỗi công nhân hiện nay sản xuất sản lượng hàng năm trị giá gần một triệu USD, theo Liang.

Ở độ sâu 640 m dưới lòng đất, máy cắt do AI hướng dẫn sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính và laser quét đất để cạo những vỉa than với độ chính xác tới cấp milimet, điều chỉnh đường cắt theo thời gian thực để tránh nước trào ở chỗ sâu trũng. Drone kiểm tra đường hầm quét hầm mỏ 8 phút một lần, công việc mà con người có thể cần hàng giờ, trong khi cánh tay robot phụ trách sửa chữa đường ống và nhiều chức năng khác. Xe tải tự động, dẫn dắt bởi hệ thống định vị dưới lòng đất, chạy qua các đường hầm đầy bụi để chở than đá tới nhà máy tuyển than, nơi công nhân có thể xử lý 1.100 tấn than đá mỗi ngày.

Ngay cả khi giá than đá của Trung Quốc giảm 18% năm 2024, lợi nhuận của mỏ Dahaize vẫn đạt 1,25 tỷ USD. Kết hợp với trợ cấp nghiên cứu và phát triển từ chính phủ, mô hình của Dahaize đã biến mỏ than này thành một cỗ máy sinh lời, Liang chia sẻ.

Không chỉ đối với than đá, cuộc cách mạng AI của Trung Quốc đang tạo ra nhiều dấu ấn đối với sản xuất thép, hóa chất và gần như mọi ngành công nghiệp lớn khác. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không dễ dàng. Ngay cả ở Dahaize, ban quản lý cũng vấp phải sự phản đối từ công nhân, nhiều người chưa sẵn sàng để AI giám sát. Nhưng hiện nay, các công nhân đã thay đổi suy nghĩ. "Chuyển sang vận hành thông minh không chỉ giúp công việc trở nên an toàn, đỡ tốn sức và đạt năng suất hơn mà thay đổi toàn bộ hệ thống", Liang nói.

An Khang (Theo MSN)