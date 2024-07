Cách mặc tôn dáng 1,5 m của hiện tượng âm nhạc Mỹ

Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên kênh Disney. Ca hát 10 năm qua nhưng tên tuổi của cô mới "làm mưa làm gió" hai năm nay, được xem là hiện tượng gen Z tài năng của nền âm nhạc Mỹ. Bản hit Espresso của cô xếp thứ 3 trên Billboard Hot 100, được mệnh danh "ca khúc quốc dân" mùa hè năm nay.

Mới đây, Sabrina chiếm lĩnh vị trí No.1 Billboard Hot 100 với ca khúc Please Please Please chỉ sau hai tuần ra mắt. Ca sĩ còn được dự đoán nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Grammy 2025.