Cách mặc giúp Vera Wang trẻ hơn so với tuổi 74

Wang nổi tiếng với gu mặc vượt thời gian, bất chấp tuổi tác. Theo Instyle, da mặt của bà trẻ so với tuổi, ít nếp nhăn và khỏe khoắn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với ấn bản The Strategist của tạp chí New York hồi tháng 1/2022, Wang cho biết một trong những bí quyết chăm sóc da của bà là thường xuyên thoa kem dưỡng ẩm chống lão hóa của RoC mang chỉ số SPF 30 có giá 21 USD. Ngoài ra, bà luôn ngủ nhiều, hạn chế ra nắng và uống cocktail giúp ích cho hệ tiêu hóa.