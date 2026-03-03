Cách mặc giúp Quỳnh Lam trông trẻ hơn tuổi

Quỳnh Lam diện áo bà ba - mốt hot năm nay - trong chuyến du xuân đầu năm. Cô chọn hai bộ màu hồng nhạt và kem, kết hợp dây chuyền nhựa. Năm mới, diễn viên cho biết mong có nhiều sức khỏe, bình an và thành công.
Quỳnh Lam, 42 tuổi, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Đồng Nai nhưng yêu thích ca hát, diễn kịch từ bé. 20 năm làm nghề, cô đóng hàng chục phim truyền hình, trong đó nhiều vai lấy nước mắt khán giả như Con gái chị Hằng, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần. Người hâm mộ thường gọi cô là "nữ hoàng phim xưa" do từng gây tiếng vang trong Luật trời, Thế thái nhân tình, Bến lỡ liêu xiêu.
Ở tuổi ngoài 40, Quỳnh Lam được khán giả khen có vẻ đẹp "không tuổi". Đời thường, cô mặc những bộ cánh được học sinh, sinh viên yêu thích, trong đó có quần shorts, áo ba lỗ. Trên trang cá nhân, người đẹp còn thường xuyên thể hiện sự nhí nhảnh qua các video hát múa.
Quần yếm - thiết kế gắn liền với hình ảnh trẻ em - cũng được cô ưu ái.
Người đẹp sinh năm 1984 sắm nhiều kiểu quần yếm với màu sắc và phom dáng, độ dài ngắn khác nhau. Cô thường mặc chúng cùng áo phông, áo hai dây, tank top.
Thỉnh thoảng, trong các chuyến du lịch, Quỳnh Lam diện crop top, bra top khoe eo.
Diễn viên còn lựa chọn quần jeans, giày đế bánh mì để tạo vẻ năng động. Theo W, quần jeans gắn liền với giới trẻ, tinh thần nổi loạn và linh hoạt.
Thay vì giày cao gót tạo nên vẻ ngoài chững chạc, quyến rũ, Quỳnh Lam thường chọn sneakers. Cô còn có nhiều mũ lưỡi trai và mũ xô - phụ kiện giúp "ăn gian" tuổi hiệu quả. Trên trang cá nhân, khán giả nhận xét trông cô như gái đôi mươi.
Tủ đồ của cô còn có nhiều kiểu áo phông và chân váy denim - những thiết kế cơ bản dành cho mọi lứa tuổi.
Ngoài kiểu trơn đơn sắc, cô sắm thêm áo in nhân vật hoạt hình, kẻ ngang - những loại họa tiết được giới trẻ ưa chuộng.
Người đẹp tôn dáng với váy ngắn xếp ly. Theo W, váy mini giúp người mặc trẻ hơn so với đầm midi và maxi.
Sắc hồng tôn da được cô áp dụng với áo sweatshirt.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp