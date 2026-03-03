Cách mặc giúp Quỳnh Lam trông trẻ hơn tuổi

Quỳnh Lam, 42 tuổi, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Đồng Nai nhưng yêu thích ca hát, diễn kịch từ bé. 20 năm làm nghề, cô đóng hàng chục phim truyền hình, trong đó nhiều vai lấy nước mắt khán giả như Con gái chị Hằng, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần. Người hâm mộ thường gọi cô là "nữ hoàng phim xưa" do từng gây tiếng vang trong Luật trời, Thế thái nhân tình, Bến lỡ liêu xiêu.