Cách ly 19 F1 của ca Covid-19 ở Hải Phòng

Đêm 25/3, TP Hải Phòng đã xác định được 19 F1 tiếp xúc gần với cô gái mắc Covid-19 và đưa tất cả đi cách ly tập trung.

Sáng 26/3, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 của TP Hải Phòng, cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định đối với 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đi từ Campuchia về Hải Phòng như sau: Ca bệnh 25 tuổi, hộ khẩu phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) dương tính; ca bệnh 26 tuổi, hộ khẩu tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng âm tính.

Sở Y tế Hải Phòng bước đầu xác định được 19 F1, đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp, xã An Đồng, huyện An Dương. Trong đó huyện Kiến Thụy có 12 người, quận Ngô Quyền 5 người và quận Hải An một người. Tất cả F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính với nCoV.

Nhà chức trách Hải Phòng đề nghị tất cả những người tiếp xúc 2 người phụ nữ từ Campuchia trở về nói trên từ ngày 22 đến 25/3 liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Bệnh viện Vinmec (quận Lê Chân) đã được phong tỏa, cách ly y tế tối 25/3. Ảnh: Giang Chinh

Trước đó tối 25/3, hai phụ nữ trên đã khai báo với nhà chức trách Hải Phòng về lịch trình di chuyển từ Campuchia về Hải Phòng, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Vinmec. Theo đó, đêm 21, rạng sáng 22/3 cả hai nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc bằng đường biển trên tàu cá cùng với 4 người khác không biết tên, địa chỉ.

Tại Phú Quốc, họ lưu trú trong khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ. Lúc 10h cùng ngày, hai người đi trên chuyến bay VJ 458 từ sân bay Phú Quốc ra Nội Bài vào hồi 12h15 ngày 22/3, sau đó bắt taxi về huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn (Hải Phòng), tiếp xúc với nhiều người thân.

Ngày 23/3, hai chị trở lại TP Hải Phòng, lưu trú ở khách sạn Paris, đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền). Chiều 24/3, thấy sức khỏe không tốt, họ đến Bệnh viện Vinmec (quận Lê Chân) làm xét nghiệm. Lúc 19h30 ngày 25/3, kết quả xét nghiệm của hai người đều ghi nhận dương tính với Covid-19.

Ngay trong đêm, nhà chức trách phong tỏa 5 địa điểm liên quan đến 2 trường hợp trên từng ở và lưu trú, gồm: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, khách sạn Paris, nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ ca bệnh 26 tuổi ở Kiến Thụy và nhà lái xe taxi chở 2 chị này di chuyển từ Kiến Thụy ra nội thành Hải Phòng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hải Phòng ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, trong đó một bệnh nhân đã khỏi bệnh, 4 người còn lại đang được điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện thành phố cách ly tập trung, tại khách sạn và tại nhà 903 người.

Giang Chinh