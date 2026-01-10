Cách luyện người thừa kế của ông chủ Louis Vuitton

Mỗi tháng một lần, Bernard Arnault triệu tập 5 người con về trụ sở LVMH ăn trưa, không phải để hàn huyên mà để kiểm tra năng lực tiếp quản đế chế hơn 300 tỷ euro.

Tại số 103 Đại lộ Champs-Élysées (Paris), một chiếc vali Louis Vuitton khổng lồ đang bao bọc lấy công trình cải tạo khách sạn mới của tập đoàn. Bất chấp những tranh cãi về thẩm mỹ, nó vẫn sừng sững như lời khẳng định quyền lực của Bernard Arnault. Nhưng bên trong "chiếc vali" hào nhoáng ấy là một bài toán hóc búa chưa có lời giải: Ai trong số 5 người con sẽ thay thế ông?

Tại trụ sở chính của LVMH, những bữa ăn gia đình được ví như cuộc phỏng vấn định kỳ để tìm ra "thái tử". Không khí trong phòng ăn riêng tại trụ sở LVMH luôn bao trùm bởi sự nghiêm túc. Ông Bernard thường mở đầu bằng việc đọc to các chủ đề thảo luận từ iPad, sau đó đi vòng quanh bàn và yêu cầu từng người con đưa ra nhận định.

Đó không phải là những câu hỏi thăm xã giao, mà là những vấn đề quản trị sống còn như: "Theo con, chúng ta có nên thay thế giám đốc điều hành của thương hiệu này không?", "Tại sao chiến dịch quảng cáo mới của đối thủ lại thu hút Gen Z hơn chúng ta?", hay "Liệu đã đến lúc cải tổ toàn bộ mảng đồng hồ chưa?". Mỗi câu trả lời đều được ông lắng nghe chăm chú, không phải để tán gẫu, mà để chấm điểm tư duy chiến lược của từng người.

Quá trình đào tạo này thực tế đã bắt đầu từ khi họ còn nhỏ. Arnault áp dụng chế độ giáo dục nghiêm khắc. Ông thường gọi các con vào văn phòng giữa các cuộc họp, không phải để chơi, mà để giải toán.

Tỷ phú Arnault với vợ thứ hai và hai người con của vợ đầu. Ảnh: WSJ

Sidney Toledano, một cộng sự thân tín lâu năm của gia đình, kể lại rằng ngay cả sau những chuyến bay dài từ châu Á, Arnault vẫn lôi sách giáo khoa toán ra để ôn thi cùng con trai. Với tỷ phú Pháp, tư duy toán học logic là nền tảng cốt lõi để chinh phục thế giới thời trang.

Ông cũng bị ám ảnh bởi École Polytechnique (Bách khoa Paris) - ngôi trường kỹ thuật danh giá ông từng theo học. Dù hai con lớn Antoine và Delphine không đỗ vào trường này, ba người em sau đó đều tốt nghiệp các trường kỹ thuật hàng đầu như Polytechnique hay MIT (Mỹ).

Chiến thuật 'người thầy kèm cặp'

Không để các con tự bơi, Arnault ghép mỗi người với một "lão tướng" trong tập đoàn để kèm cặp.

Delphine Arnault, 51 tuổi, con gái cả, được xem là bản sao của cha về phong thái. Bà được dìu dắt suốt 12 năm bởi các giám đốc kỳ cựu tại Dior và Louis Vuitton. Delphine thừa hưởng sự nhạy bén kinh doanh của cha. Bà từng kể, trong các cuộc họp duyệt mẫu, ông Arnault chỉ cần liếc qua hàng trăm chiếc túi và chỉ tay vào một cái. Y như rằng, đó sẽ là mẫu bán chạy nhất toàn cầu. Hiện bà là Chủ tịch kiêm CEO của Dior Couture.

Con trai thứ hai Antoine Arnault, 49 tuổi, nắm giữ vai trò "ngoại trưởng" của đế chế. Ông phụ trách hình ảnh, truyền thông và môi trường, đồng thời là CEO của Christian Dior SE - công ty mẹ kiểm soát LVMH.

Ba người con trai với vợ sau cũng đang thăng tiến mạnh mẽ. Alexandre Arnault, 34 tuổi, nổi tiếng với khả năng kết nối giới trẻ, vừa được điều chuyển làm phó CEO mảng rượu Moët Hennessy. Frédéric Arnault, 31 tuổi, hiện là CEO Loro Piana kiêm Giám đốc điều hành Financière Agache. Con trai út Jean Arnault, 28 tuổi, đang là giám đốc mảng đồng hồ của Louis Vuitton.

Vợ chồng tỷ phú Bernard Arnault và 5 người con. Ảnh: AFP

Cấu trúc 'không lối thoát'

Để đảm bảo đế chế không bị xâu xé sau khi mình qua đời, Arnault thiết lập một cấu trúc sở hữu đặc biệt mà giới kinh doanh ví von giống vở kịch No Exit (Không lối thoát) – nơi các nhân vật bị buộc chặt với nhau vĩnh viễn.

Tỷ phú chia đều 20% cổ phần cho 5 người con với quy tắc "thép": Trong 30 năm tới, không ai được phép bán cổ phần nếu không có sự đồng thuận tuyệt đối của 4 người còn lại. Chức chủ tịch sẽ xoay tua giữa 5 anh em mỗi hai năm. Cấu trúc này buộc họ vào thế trận: Hoặc đoàn kết cùng sống, hoặc cùng bị giam cầm trong lợi ích chung.

Đến nay, Arnault vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về người được chọn cuối cùng. Ông thậm chí đã sửa đổi điều lệ, nâng tuổi nghỉ hưu của chủ tịch lên 85, kéo dài cuộc đua đến tận năm 2034.

Để duy trì trật tự, Bernard Arnault cấm tuyệt đối các con tranh luận hay so kè xem ai giỏi hơn, ngay cả trong những thú vui như chơi piano hay tennis. Với ông trùm LVMH, mọi mầm mống của sự chia rẽ đều phải bị triệt tiêu.

"Hiện tại, họ đều rất hòa thuận", Sidney Toledano nhận xét. Tuy nhiên, giới quan sát ví von sự hòa thuận này giống như mặt hồ: phẳng lặng bên trên nhưng cuộn sóng ngầm bên dưới, khi tất cả đều đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng của người cha.

Câu chuyện về gia tộc Arnault khiến nhiều người liên tưởng đến Succession (Kế nghiệp) - series phim đình đám của HBO về cuộc chiến giành quyền lực trong một gia đình tỷ phú truyền thông. Giống như nhân vật người cha Logan Roy, Bernard Arnault cũng là một 'vị vua' chưa chịu rời ngai vàng, buộc những đứa con phải lao vào cuộc đua chứng tỏ năng lực. Tuy nhiên, khác với những mưu mô và sự phản bội công khai trên màn ảnh, nhà Arnault cạnh tranh trong sự im lặng và kỷ luật sắt đá dưới vỏ bọc hòa thuận tuyệt đối.

Bảo Nhiên (Theo WSJ, Times)