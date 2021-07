Cách lấy trọn điểm từ vựng trong IELTS Speaking

Để chiếm trọn điểm từ vựng, thí sinh cần diễn đạt trôi chảy và mạch lạc, phát âm chuẩn, vốn từ vựng phong phú.

Tiêu chí Lexical resource (Vốn từ vựng) chiếm 25% tổng điểm bài thi IELTS Speaking. Thầy Minh Đức - Cố vấn Học thuật IELTS Fighter hướng dẫn cách cải thiện điểm thi trên tiêu chí này.

Theo IELTS Speaking Band Descriptors (Bảng tiêu chí chấm thi IELTS Speaking), điểm số của thí sinh được quyết định bởi 4 yếu tố: Fluency and coherence (Độ trôi chảy và mạch lạc), Grammatical range and accuracy (Độ đa dạng và chính xác của ngữ pháp), Pronunciation (Phát âm) và Lexical resource (Vốn từ vựng).

Trong tiêu chí Từ vựng, người học dễ lúng túng và không dành được điểm cao khi không biết cách sử dụng Idiomatic expressions và Less common words. Idiomatic expressions là những cụm từ mang tính biểu tượng được người bản xứ sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Các idiom miêu tả ngoại hình.

Bên cạnh đó, thí sinh thường hiểu nhầm về khái niệm Less common words (Từ vựng ít thông dụng), cho rằng đây là những từ hiếm sử dụng. Thực tế, đây là các cụm từ ít được người học tiếng Anh sử dụng nhưng lại phổ biến với người bản ngữ.

Ví dụ: "It was aired" (Được chiếu trên TV), đa số người học sẽ viết đơn giản là "It was shown on TV" thay vì sử dụng động từ ít thông dụng "Air" (Chiếu, lên sóng). Trong bài thi IELTS Speaking, yêu cầu về Idiomatic expressions và Less common words sẽ thay đổi tùy theo band điểm.

Mức điểm Yêu cầu về Lexical resource 6.0 - Có lượng từ vựng đủ rộng để thảo luận những chủ đề dài và ý tưởng được truyền đạt rõ ràng, dù vẫn tồn tại những từ vựng sử dụng chưa phù hợp. - Biết cách Paraphrase trong bài nói. 7.0 - Sử dụng nguồn từ vựng linh hoạt để thảo luận các chủ đề đa dạng. - Sử dụng những từ ít phổ biến và các thành ngữ, thể hiện sự hiểu biết về văn phong và kết hợp từ, nhưng vẫn còn những sự lựa chọn chưa phù hợp. - Paraphrase hiệu quả. 8.0 - Sử dụng lượng từ vựng rộng và linh hoạt để truyền tải nghĩa chính xác. - Sử dụng thành thạo các từ ít phổ biến và thành ngữ, hiếm khi mắc lỗi sai. - Paraphrase hiệu quả như yêu cầu.

Để kỹ năng Nói đạt 7.0 trở lên, thí sinh cần lồng ghép các Idiomatic expressions và Less common words linh hoạt và hiệu quả.

Sai lầm dễ mắc phải của người học IELTS Speaking

Theo thầy Minh Đức, vì những hiểu nhầm thường gặp trên, người học cũng dễ mắc phải những sai lầm sau:

Overuse - sử dụng "nhồi nhét" quá nhiều Idiomatic expressions

Ví dụ:

Examiner: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Candidate: You will be really over the moon when you visit my hometown, but it often rains cats and dogs. I only go there once in a blue moon. If you go, you will really get back to nature). (Bạn sẽ rất vui khi đến thăm quê hương tôi, nhưng ở đó thường mưa rất to. Tôi hiếm khi về quê. Nếu bạn đi, bạn sẽ thực sự hòa mình vào thiên nhiên.)

Việc cố chèn quá nhiều cụm thành ngữ như ví dụ trên khiến cho câu trả lời không tự nhiên và dễ mất điểm Fluency and Coherence (Tính trôi chảy và mạch lạc) vì thí sinh thường ngập ngừng và mất thời gian lựa chọn cụm từ thích hợp. Tuy không có quy định cụ thể về tần suất sử dụng thành ngữ trong câu trả lời IELTS Speaking, thầy Minh Đức, Cố vấn Học thuật IELTS Fighter (8.5 IELTS) khuyên các bạn nên tìm hiểu kỹ về cách người bản xứ sử dụng những từ này trong ngữ cảnh cụ thể, từ đó nắm được cách lồng ghép phù hợp với câu trả lời của mình.

Sử dụng từ không phù hợp

Đây là lỗi thí sinh hay mắc phải do học từ vựng đơn lẻ và tự ghép từ theo nghĩa. Trên thực tế, tiếng Anh thường đi theo collocation (cụm từ), bởi vậy không phải từ nào cũng có thể đi kèm với nhau.

Ví dụ: "Large" và "Broad" đều mang nghĩa là "Rộng". Tuy nhiên, nếu muốn nói kiến thức rộng rãi theo đúng collocation thí sinh cần sử dụng "Broad knowledge" thay vì "Large knowledge". Vì vậy khi học từ, người học cần học theo cụm thay vì học đơn lẻ để tránh mất điểm do sử dụng sai Less common words.

Theo thầy Minh Đức, một trong những cách hiệu quả để mở rộng lượng Idiomatic expressions và Less common words là nắm được cách sử dụng từ vựng tự nhiên của người bản ngữ thông qua mạng xã hội.

