Cách lấy được phòng khách sạn như mong muốn

Hãy liên hệ trực tiếp khách sạn trước ngày đến để đưa ra các yêu cầu cụ thể như phòng tầng cao, khu vực yên tĩnh, dự định tổ chức kỷ niệm dịp đặc biệt.

Du khách có thể sở hữu phòng nghỉ tốt hơn nếu biết cách yêu cầu căn góc, tận dụng chương trình khách hàng thân thiết hoặc thông báo về các dịp đặc biệt ngay từ khi đặt chỗ. Theo các chuyên gia ngành lưu trú, việc chủ động đưa ra những đề nghị cụ thể, ngay tại thời điểm nhận phòng sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa trải nghiệm lưu trú mà không tốn thêm chi phí.

Trước khi đến

Khách có thể yêu cầu phòng có tầm nhìn đẹp hơn mà không phải trả thêm tiền. Ảnh CNN

Việc chủ động liên hệ với khách sạn trước ngày nhận phòng là cách hiệu quả để du khách sở hữu không gian lưu trú ưng ý mà không tốn thêm chi phí. Lizzie Davidson, Giám đốc doanh thu khu vực Thompson Houston cho biết, thông báo về các dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm "giúp đội ngũ khách sạn có thêm lý do để nâng tầm trải nghiệm cho khách", đồng thời lưu ý du khách nên ghi chú yêu cầu về tầng cao hoặc tầm nhìn đẹp ngay khi đặt chỗ để bộ phận vận hành kịp sắp xếp.

Để có diện tích rộng hơn, du khách nên ưu tiên phòng góc hoặc phòng mặt tiền thay vì các vị trí gần thang máy hay khu kỹ thuật. Karl von Ramm, Tổng quản lý The Loutrel (Charleston) giải thích rằng thiết kế mỗi khách sạn không giống nhau, do đó khách hàng cần xem kỹ sơ đồ tầng trên website hoặc ứng dụng để chọn vị trí chính xác. Với người ưu tiên sự yên tĩnh, ông von Ramm khuyên chọn phòng ở tầng cao và cuối hành lang nhằm giảm tiếng ồn từ đường phố và hạn chế ảnh hưởng từ các nhóm khách qua lại vào ban đêm.

Sarah Young, cố vấn du lịch cao cấp tại Fora Travel cho rằng du khách cũng nên tránh các phòng gần sảnh hoặc quầy bar. Việc hỏi trước về tình trạng sửa chữa của khách sạn cũng cần thiết để tránh khu vực thi công. Cuối cùng, nếu muốn phòng có tầm nhìn hướng biển hay thành phố, du khách nên chủ động nêu yêu cầu ngay từ đầu để tăng cơ hội được nâng hạng phòng trước khi đến.

Khi nhận phòng

Khi nhân viên vui vẻ, bạn sẽ dễ có phòng khách sạn như mong muốn. Ảnh: Stockcake

Thái độ lịch sự và thân thiện khi làm thủ tục nhận phòng giúp du khách dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên về việc nâng hạng hoặc đổi không gian lưu trú. Việc đến sớm cũng mang lại nhiều lựa chọn vị trí hơn khi khách sạn chưa phân bổ hết quỹ phòng.

Nếu không hài lòng, khách nên phản hồi ngay trước khi dỡ hành lý, nêu rõ các lý do cụ thể như tiếng ồn hoặc tầm nhìn không đạt yêu cầu để tìm phương án thay thế.

Bên cạnh việc chia sẻ mục đích chuyến đi, du khách có thể tối ưu quyền lợi thông qua các đại lý du lịch hoặc chương trình khách hàng thân thiết. Theo chuyên gia Sarah Young, nhân viên ngành du lịch thường tận dụng mối quan hệ đối tác để giúp khách "nâng hạng miễn phí hoặc chọn phòng diện tích rộng", đồng thời các hệ thống lớn như Hyatt hay Marriott Bonvoy cũng dành ưu tiên tương tự cho hội viên.

Tâm Anh (theo Reddit, Quora, Southernliving)