Chồng ít gần gũi vợ, chỉ thích xem ảnh và video nhạy cảm

Vợ chồng tôi lấy nhau chưa lâu, con mới được hơn 8 tháng tuổi. Từ lúc tôi mang thai cho đến khi sinh con, cuộc sống xoay quanh bỉm sữa, những đêm thiếu ngủ và cơ thể mệt mỏi (chúng tôi tự chăm con, không có ông bà đỡ đần). Tôi biết giai đoạn này khó cho cả hai nên tôi luôn cố gắng giữ không khí gia đình nhẹ nhàng, tránh cãi vã, sợ ảnh hưởng đến con.

Nhưng có một chuyện khiến tôi day dứt mãi. Tôi phát hiện chồng thường xuyên thả tim ảnh gái lạ trên mạng, xem ảnh nhạy cảm, clip sex trên điện thoại. Ban đầu, tôi chỉ thoáng thấy khi đi qua lúc anh đang xem, chưa kịp tắt. Tôi im lặng, tự nhủ chắc đàn ông ai cũng có nhu cầu, xem cho qua rồi thôi.

Điều khiến tôi đau hơn là tôi chưa từng từ chối chồng. Dù mang thai, dù sau sinh cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, tôi vẫn mong được gần gũi anh, vẫn chủ động chia sẻ nhu cầu của mình. Với tôi, chuyện vợ chồng ân ái là điều rất bình thường trong hôn nhân, là cách để hai người giữ sợi dây gắn kết khi cuộc sống quá nhiều áp lực. Nhưng thay vì tìm đến tôi, anh lại tìm đến điện thoại. Sau sinh, chúng tôi sinh hoạt vợ chồng rất ít.

Nhiều đêm, anh nằm cạnh tôi nhưng mắt dán vào màn hình, tay lướt nhanh. Tôi biết trong đó có gì nhưng không đủ can đảm hỏi. Tôi sợ nếu hỏi ra, anh sẽ nói tôi nhạy cảm, rằng đó chỉ là giải trí, không có gì nghiêm trọng. Và tôi cũng sợ phải đối diện với cảm giác mình không còn đủ hấp dẫn trong mắt chồng.

Sau sinh, nhìn cơ thể thay đổi, khác hẳn xưa, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần. Không biết tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không. Việc một người chồng xem những thứ đó, trong khi vợ vẫn bên cạnh, vẫn khao khát được yêu thương, có thật sự là điều bình thường?

