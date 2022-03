Cách làm mật ong chanh đào trị ho tại nhà

Để đạt hiệu quả tốt nhất, sau khi làm chanh đào mật ong, nên sử dụng khi đã ngâm được 3 tháng.

Chanh đào là loại cây thuộc chi cam chanh (Citrus), khi chín có màu xanh hoặc vàng, quả to, vỏ mỏng, có mùi thơm và mọng nước. Thành phần của chanh đào chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và lượng vitamin C dồi dào, do đó, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, giảm ho, lợi tiểu tiện, kháng viêm, tiêu độc. Mùa chanh đào thường vào khoảng tháng 8 - 10, mọi người nên mua vào những tháng cuối khi chanh đã chính vụ để quả đạt chất lượng cao nhất và giá cả cũng hợp lý hơn.

Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên có thành phần gồm carbohydrate, vitamin, protein và khoáng chất. Chế phẩm có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, tăng cường sức đề kháng, đồng thời bổ sung cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết. Theo tờ Mayo Clinic, mật ong còn có tác dụng như một loại thuốc giảm ho hiệu quả.

Chanh đào được nhiều chị em sử dụng để ngâm mật ong, hỗ trợ trị ho, giảm ngứa rát họng. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là cách làm hỗn hợp chanh đào ngâm mật ong tại nhà.

Nguyên liệu:

- 1 kg chanh đào

- 1 - 2 lít mật ong nguyên chất

- 500 gram đường phèn

- Hũ thủy tinh đã tiệt trùng (nên dùng loại 3 - 4 lít)

- Vỉ nan tre hoặc đĩa sành sứ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Pha chút muối với nước, cho chanh vào ngâm 30 phút rồi rửa lại nhiều lần với nước để loại bỏ cặn bẩn, tạp chất bám trên vỏ rồi để quả thật ráo. Trường hợp chưa đủ ráo khi làm, mọi người có thể dùng khăn sạch, khô lau kỹ lại thêm lần nữa.

Bước 2: Cắt chanh thành từng lát mỏng. Lưu ý: đảm bảo tay và các dụng cụ khi thực hiện phải thật khô, không dính nước. Nếu dùng đường phèn loại to, nên đập cho đường vỡ thành những cục nhỏ, giúp dễ tan khi ngâm.

Bước 3: Lần lượt xếp một lớp đường, một lớp chanh cho đến khi hết. Cho mật ong vào ngập phần chanh và đường, dùng vỉ nan hoặc đĩa sành sứ nén tất cả nguyên liệu xuống tránh tình trạng mốc và đậy nắp. Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, sau một tháng là dùng được. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng sau khi đã ngâm được 3 tháng.

Mọi người nên chú ý kiểm tra thường xuyên trong thời gian đầu khi ngâm, vớt bọt nổi trên bề mặt hỗn hợp nếu có; tránh để chanh nổi lên dẫn đến tình trạng mốc, hư hỏng. Khi dùng, cho 1 - 2 thìa hỗn hợp chanh đào mật ong vào 250ml nước ấm, uống nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả giảm ho, viêm họng.

Hải My