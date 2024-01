Cách làm giãn áo len bị co rút

Nếu vô tình bỏ những chiếc áo len vào máy giặt khiến chúng bị co rút, bạn vẫn có thể khôi phục hình dạng như cũ.

Barbara Stern, chuyên gia của Ottoman Textiles - công ty hàng đầu thế giới về đồ dệt gia dụng tại Anh giải thích, đồ len thấm rất nhiều nước khi giặt rồi tự phồng lên, trong quá trình giặt sấy nhiệt làm cho các sợi len co lại.

"Cuối cùng, chúng sẽ cuộn lại và trở nên nhỏ hơn so với lúc mới bắt đầu. Bên cạnh đó, lực xoay trong máy giặt cũng có thể khiến đồ len bị biến dạng", Barbara Stern nói.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chiếc áo len sẽ bị hỏng. Chất liệu len có thể co giãn lại để trở về hình dạng ban đầu.

Ảnh minh họa: elle

Gretchen Boyd, chuyên gia chăm sóc giặt ủi của công ty NYC House Cleaners Gretchen, Mỹ tiết lộ dầu xả, dầu gội trẻ em, hàn the và giấm trắng là những thứ có thể làm sợi len trở lại hình dạng ban đầu.

Chuyên gia hướng dẫn bốn bước sau để chúng trở lại kích thước ban đầu.

Bước 1: Chọn nguyên liệu

Theo Gretchen Boyd, giấm trắng hoạt động tốt nhất đối với len co giãn và cashmere (một loại len sản xuất từ bộ lông của giống dê Cashmere). Các loại vải làm từ thực vật như bông có thể co giãn khi dùng hàn the, nhưng nó không hiệu quả trên chất liệu tổng hợp hoặc các chất liệu tự nhiên đan chặt như lụa.

Bước 2: Ngâm

Tìm một chậu đủ lớn cùng khoảng 4 lít nước. Cố gắng giữ nước ở nhiệt độ phòng để có thể làm giãn các sợi len mà không làm hỏng.

Đổ nước vào chậu và thêm 1/4 cốc nguyên liệu tùy chọn phía trên. Ấn nhẹ đồ len vào nước và ngâm 15-30 phút.

Bước 3: Giặt sạch

Sau khi ngâm, lấy áo len ra khỏi chậu và xả dưới vòi nước sạch. Không nên vắt mạnh vì có thể khiến áo len bị nhăn hoặc mất dáng.

Bước 4: Nhấn bằng khăn

Trải một chiếc khăn khô lên mặt phẳng rồi đặt áo len đã giặt sạch lên trên. Dùng một chiếc khăn khác ấn nhẹ vào áo len hoặc từ từ thấm khăn lên áo cho đến khi không còn nước (dù áo vẫn còn ẩm).

Tiếp theo đến bước phục hồi. Gretchen Boyd hướng dẫn: "Nhẹ nhàng kéo phần cuối của áo chẳng hạn như tay áo, gấu áo... cho đến khi chiếc áo dần trở lại hình dạng ban đầu. Cách khác là tìm bộ quần áo vừa vặn với bạn, đặt nó bên dưới áo len và kéo áo len về độ dài của bộ quần áo phía dưới".

Sau khi khôi phục áo len trở về hình dạng ban đầu, treo áo ở nơi thông thoáng, tránh nhiệt độ trực tiếp hoặc ánh nắng mặt trời. Để áo khô hoàn toàn trước khi mặc lại. Nếu áo không đủ co giãn, tiếp tục ngâm và kéo căng lại cho đến khi đạt kích cỡ phù hợp.

Trang Vy (Theo sohu)