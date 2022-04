Cách làm đẹp khiến Thư Kỳ trẻ lâu

Thư Kỳ ưu tiên cấp nước cho da căng mọng, massage ngực, tập thể dục hàng tuần giúp cơ thể tránh lão hóa.

Thư Kỳ bước sang tuổi 46 hôm 16/4. Ở tuổi tứ tuần, diễn viên vẫn được nhiều người khen ngợi trẻ trung, dù cô nhận ra bản thân dần già đi khi thấy đôi ba sợi tóc vương dưới nền nhà, rửa mặt thấy da có vẻ xệ. Thư Kỳ không lo lắng tuổi tác, cũng chẳng nghĩ sẽ cải lão hoàn đồng, chống lại quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, người đẹp giữ thói quen sống lành mạnh để trẻ lâu, khỏe đẹp cả trong lẫn ngoài.

Nhan sắc Thư Kỳ ở tuổi 46. Ảnh: Elle

Theo Elle, Thư Kỳ ít khi trang điểm nếu không cần thiết. "Để làn da khỏe và đẹp, tôi luôn cho da nghỉ ngơi, không trang điểm. Tôi không thích trang điểm lòe loẹt khi ra phố, chỉ cần một chút phấn má hồng, son hồng nhạt đủ để cảm thấy mình đẹp một cách tự nhiên nhất", cô nói.

Diễn viên dưỡng da đều đặn mỗi ngày, ưu tiên làm sạch và cấp ẩm. Cô có 30 loại mặt nạ, 50 loại kem và 12 máy chuyên dụng dành riêng cho chăm sóc da mặt. Khi lịch làm việc quá tải, cô đắp mặt nạ để bổ sung nước và dưỡng chất cho da, thoa kem dưỡng phục hồi ban đêm. Để giữ da săn chắc, giảm chảy xệ, cô thường dùng kem collagen chiết xuất từ nọc rắn và ốc sên. Nổi tiếng là người có đôi môi quyến rũ, Thư Kỳ thường xuyên đắp mặt nạ ngủ cho môi mỗi tối.

Thư Kỳ chụp hình cho tạp chí CR Fashion Book Thư Kỳ chụp hình cho tạp chí CR Fashion Book. Video: CR Fashion Book

Theo Thư Kỳ, ngủ đủ giấc rất quan trọng để có làn da khỏe. Cô thường cố gắng ngủ đủ tám tiếng một ngày hoặc ít nhất 5-6 tiếng. "Ngủ thật sâu và ngon giúp cơ thể tôi thư thái và trẻ lâu hơn", cô nói trên Elle. Ngoài ra, cô luôn ăn uống điều độ, lành mạnh. Diễn viên không ăn dầu mỡ, thức ăn nhanh, đồ sống, đồ ngọt, nước có ga và đồ cay nóng. Cô luôn cố gắng uống đủ ít nhất hai lít nước mỗi ngày, trong đó có hai ly nước ép cỏ lúa mì cho bữa sáng và tối. Người đẹp ăn tối sớm, trước khi ngủ tầm sáu tiếng để bảo vệ hệ tiêu hóa, đồng thời tránh tích mỡ.

Để giữ dáng, ngoài việc ăn uống khoa học, Thư Kỳ tập thể dục đều đặn hàng tuần. Diễn viên thích chơi cầu lông, thỉnh thoảng đăng ảnh tập luyện lên trang cá nhân. Trên Sina, cô nói: "Tôi thích chạy, chơi cầu lông hoặc thư giãn với spa để cơ thể thêm săn chắc, nhanh nhẹn". Người đẹp cũng ưu tiên làm đẹp vòng một. Mỗi tuần, cô massage ngực 3-4 lần.

Thư Kỳ luôn chăm sóc môi kỹ càng, giúp căng mọng, tràn đầy sức sống. Ảnh: CR Fashion Book

Thư Kỳ, sinh năm 1976 tại Đài Loan, trong một gia đình nghèo. Cô gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim cấp ba. Người đẹp chuyển hướng thành công, trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương... Cô kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016.

Sao Mai